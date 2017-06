Barcelona/Amberg. (was/art) Hinter Mädchenfußball-Trainerin Lisa Büdinger aus Amberg liegt eine einzigartige Woche, die sie so schnell nicht vergessen wird. Für ihr außergewöhnliches Engagement um die E- und D-Juniorinnen bei der SG Theuern/Haselmühl sowie der JFG Mittlere Vils war der 21-Jährigen im letzten Jahr der Ehrenamtspreis "Fußballheld" im Kreis Amberg/Weiden verliehen worden, für den ihr Verein TSV Theuern sie nominiert hatte. Gemeinsam mit rund 200 weiteren Siegern aus ganz Deutschland ging es nun auf große Tour - der DFB hatte seine Helden aus den Amateurvereinen nach Spanien zu einer Fußballreise eingeladen.

An der Costa Brava angekommen, stand erst einmal gegenseitiges Kennenlernen auf dem Programm. Das ging schnell, "denn Fußball verbindet", wie Lisa Büdinger als eine von vier weiblichen Teilnehmerinnen aus Bayern anmerkt. Steffi Jones, Trainerin der Frauennationalmannschaft, begrüßte die Trainer und Jugendleiter zusammen mit dem Co-Trainer der männlichen U21-Nationalmannschaft und Wolfgang Möbius von der DFB-Zentrale.Täglich standen zwei praktische sowie theoretische Einheiten auf dem Programm. "Die Sportplätze lagen direkt am Hotel. Wir trainierten in Gruppen von 20 Personen unter der Leitung von Trainern und Co-Trainern verschiedener Auswahlmannschaften des DFB", berichtet Büdinger von ausgezeichneten Rahmenbedingungen. Unter der katalanischen Sonne sei das Training aber auch ziemlich anstrengend gewesen.Ein Höhepunkt war ein Fußballturnier mit zehn Mannschaften im Urlaubsort Calella. "Der Kunstrasenplatz dort liegt direkt am Strand mit Blick auf das Meer. Außerdem wurde auf einem Beach-Soccer-Feld gespielt - das war wirklich fantastisch", sagt sie. Der nächste Höhepunkt war ein Ausflug nach Barcelona. Dort stand auch eine Führung durch das Stadion "Nou Camp" des FC Barcelona auf dem Programm.Abgerundet wurde das Ganze von Gästen, die der DFB vorbeischickte. Zum einen kam Vizepräsident Rainer Koch, der für das Ressort "Amateurfußball" zuständig ist. Er stand bei einer Podiumsdebatte Rede und Antwort. Diskutiert werden konnte mit dem ehemaligen Bundesliga- und Fifa-Schiedsrichter Knut Kircher, der nach einem kurzen Vortrag zeigte, wie in der kommenden Bundesliga-Saison die Videoschiedsrichter arbeiten werden. Der Mannschaftsarzt der Futsal-Nationalmannschaft, Dr. Thorsten Dolla, referierte über Sportverletzungen und deren Behandlung."Die Reise war eine tolle Erfahrung, die mir bei meiner Tätigkeit als Trainerin bei den Juniorinnen weiter helfen wird", ist Lisa Büdinger sich sicher. Sie könne nur allen Vereinen empfehlen, ihre jungen engagierten Ehrenamtlichen für den "Fußballheld 2017" zu melden, damit sie ebenfalls diese tolle Erfahrung machen dürfen.