Bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften des Deutschen Turnerbundes im Rahmen des Internationalen Turnfestes in Berlin überraschte Magdalena Müller vom TV Amberg mit dem dritten Platz und ihr Bruder, Benedikt Müller, ebenfalls vom TV, mit einem sechsten Platz in seiner Altersklasse (M12) im Leichtathletik-Fünfkampf.

Gegen eine sehr starke Konkurrenz (27 Teilnehmerinnen) gelang der zierlichen Sportlerin in der Altersklasse W14-15 eine großartige Leistung in Berlin. Bei der männlichen Jugend (M12-13) gingen insgesamt 22 begeisterte Leichtathleten an den Start. Beide Amberger schafften als einzige bayerische Teilnehmer die hohen Qualifikationsnormen in ihren jeweiligen Altersklassen W14-15 und M12-13. Gleich zu Beginn des Wettkampfs fiel Magdalena, trotz guter Leistungen im Kugelstoßen (3 kg-Kugel) mit einer Weite von 9,88m und im Schleuderball (1000 g-Ball) mit gemessenen 34,05m (persönliche Bestleistung) nach diesen beiden Auftaktdisziplinen auf den neunten Platz zurück. Mit elektronisch gestoppten 14,07 Sekunden über die 100-m-Sprintstrecke begann ihre Aufholjagd. Zwischenzeitlich auf Platz 6 vorgekämpft, überzeugte sie im Weitsprung mit einer Weite von 5,07m, was vor dem 1000-m-Lauf Platz 5 in der Wertung bedeutete.Um auf das Siegertreppchen zu kommen, musste die 1000-m-Zeit mindestens 12 Sekunden schneller als die vor ihr liegenden Mitkonkurrentinnen sein. Beim Start ging es sehr eng zu und ein paar kleine Rempeleien ließen sich nicht vermeiden. Bereits nach 50 m setzte sich Magdalena an die zweite Position und bei 200 m übernahm sie die Führung, baute diese Meter um Meter aus und gewann mit persönlicher Bestzeit von 3:27,1 Minuten und einem Vorsprung von mehr als 20 m auf die spätere deutsche Silbermedaillen-Gewinnerin aus Altdorf im Schwarzwald diesen 1000m-Lauf.Mit überzeugenden 51,974 Gesamtpunkten gewann Magdalena Müller (3,143 Punkte mehr als die Qualifikationsleistung von 2016) zum Auftakt der Leichtathletik-Mehrkämpfe- Freiluftsaison 2017 die Bronzemedaille im turnerischen Leichtathletik-Fünfkampf.Benedikt Müller, Jahrgang 2005, nahm zum ersten Mal an diesen Deutschen Mehrkampf-Meisterschaften teil. Die Qualifikationsnorm lag bei 31,00 Punkten, die er sich im Jahr 2016 mit 31,831 Punkten und dem Titel des Bayerischen Meisters erkämpfte. Mit drei persönlichen Bestleistungen im Weitsprung (4,11m), Schleuderballwerfen (28,36 m) und 3:48,10 über die 1000-m-Mittelstrecke, sowie 7,07 m im Kugelstoßen und 11,77 über die 75-m-Sprintstrecke im Mommsenstadion in Berlin belegte er in seiner Altersklasse M12 mit 34,624 Punkten den 6. Platz. In der Gesamtwertung M12-13 zur Deutschen Mehrkampfmeisterschaft 2017 bedeutete dies den 16. Platz.