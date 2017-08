Amberg/Regensburg. Sehr erfolgreich vertrat Magdalena Müller den TV Amberg bei der zweitägigen Oberpfalzmeisterschaft im Vier- und Siebenkampf der Juniorinnen in Regensburg. Ihr Bruder Benedikt Müller nahm am Jedermann-Zehnkampf teil, der zeitgleich ausgetragen wurde, und landete ebenfalls auf dem Podest.

Nach soliden 14,08 Sekunden im 100-Meter-Lauf zeigte Magdalena Müller durch hervorragende 1,60 Meter im Hochsprung ihr Können, welche sie im dritten Versuch überwand und setzte sich somit an die Spitze des Teilnehmerfeldes. Die Führung gab sie im Laufe des Wettbewerbs auch nicht mehr ab. Somit sicherte sie sich nach dem Weitsprung (4,69 Meter) und starken 10,42 Metern im Kugelstoßen mit einem beachtlichen Vorsprung den Oberpfalztitel im Vierkampf der U 16.Auch im Siebenkampf ließ Magdalena Müller keine Zweifel aufkommen. Mit einer Hürdenzeit von 13,09 Sekunden und einer Weite von 34,57 Metern beim Speerwurf gewann sie mit einer Zeit von 2:39,61 Minuten im 800-Meter-Lauf letztendlich mit 800 Punkten Vorsprung und insgesamt 3565 Punkten die Oberpfalzmeisterschaft. Dieser Wettkampf lässt auf einen guten Platz bei der "Deutschen" am 19. und 20. August in Filderstadt hoffen.Auch Benedikt Müller überzeugte beim Jedermann-Zehnkampf und erreichte den dritten Platz. Auf den Hochsprung (1,24 Meter) folgte ein starker Diskuswurf mit 20,00 Metern, der eine seiner drei Bestleistungen werden sollte. Beim 100-Meter-Lauf schrammte er mit 15,52 Sekunden nur knapp an seiner Bestleistung vorbei und beendete den ersten Wettkampftag mit 3,77 Metern im Weitsprung und 76,09 Sekunden im 400-Meter-Lauf. Den zweiten Tag startete er mit einer Bestleistung im Stabhochsprung (1,20 Meter). Nach Kugelstoßen (7,65 Meter) und Hürdenlauf (22,97 Sekunden) folgte seine Paradedisziplin Speerwerfen. Er erreichte eine neue persönliche Bestleistung von 31,01 Metern.Obwohl Benedikt Müller den abschließenden 1500-Meter-Lauf als Erster mit der guten Zeit von 6:11,40 Minuten beendete, reichte es nicht für einen höheren Podestplatz.