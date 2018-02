Erfolgreicher Start in das neue Jahr für Manuel Propp (75 kg/20 Kämpfe) vom Boxclub Amberg beim Turnier in in Görzig. Dort stiegen Athleten aus 16 Vereinen und 5 Bundesländern in den Ring. Propps Gegner hatte zwar weniger Kämpfe, konnte aber auf drei Landesmeistertitel zurückblicken. Entsprechend selbstbewusst ging er zu Werke und versuchte dem Schwandorfer den Schneid abzukaufen. Trainer Ruslan Schönfeld instruierte Manuel Propp, sich nicht auf die forsche Gangart seines Kontrahenten einzulassen, sondern seine Stärken, die bessere Technik und Ausdauer, auszuspielen. So verpufften die Attacken des Görziger Lokalmatadoren wirkungslos und Propp brachte ihn so schließlich zur Niederlage. Der Lohn für Manuel Propps Auftritt in Sachsen-Anhalt war nicht nur der Sieg, sondern auch der Pokal des besten Boxers der Veranstaltung.