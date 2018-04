Beim TC Amberg am Schanzl gingen die Kleinfeld-Bezirksmeisterschaften in den Altersklassen Juniorinnen und Junioren U8 sowie Juniorinnen und Junioren U9 über die Bühne. Bei der U8 weiblich, die im Modus "Jeder gegen jeden" ausgespielt wurde, war Alex Jurkovic vom TC Rot-Weiß Cham nicht zu schlagen. Gegen die spätere Vizemeisterin Charlotte Herkenhoff vom 1. Regensburger Tennis-Klub gewann die junge Chamerin mit 5:3.

Aufgrund der vielen Meldungen musste in der U8 männlich in drei Gruppen gespielt werden. In der Gruppe I hatte Johann Leon Samsonov (TC Grün-Rot Weiden) vor Cedric Fenzl (TSG Mantel-Weiherhammer) und Moritz Schmitt (TC Rot-Blau Regensburg) die Nase vorne. In der Gruppe 2 setzte sich ohne Niederlage Kilian Meister (TG Neunkirchen) durch, auf den weiteren Rängen folgten Magnus Liebl (TuS Dachelhofen) und Ilya Buravenko (TC Grün-Rot Weiden). Ebenso ohne Niederlage blieb in der Gruppe 3 Max Kinburg vom TC Amberg am Schanzl, Toni Geiger (1. FC Schwandorf) und Konstantin Gruhle (DJK Weiden) wurden Zweiter und Dritter. Im ersten Halbfinale ließ Kinburg Fenzl beim 6:0 keine Chance, ebenso sicher siegte Meister mit 5:2 gegen Samsonov. Im Endspiel hatte der Neunkirchener beim 1:5 gegen den Amberger das Nachsehen. Bronze ging an Fenzl (4:3 gegen Samsonov).In zwei Gruppen wurden in der U9 weiblich die vier Halbfinalistinnen ermittelt. In der Gruppe ging Rang 1 ohne Niederlage an Nora Wickl (TC Schanzl), Zweite wurde Marie-Therese Kandlbinder (1. Regensburger Tennis-Klub), Dritte Lena Kammerer (TC am Langen Steg Weiden). Die Gruppe 2 gewann ungeschlagen Valentina Nun (TC Rot-Blau Regensburg), es folgten Sissa Nonn (TG Neunkirchen) und Julia Karkusz (1. FC Schwandorf).Das erste Halbfinale zwischen den Regensburgerinnen Nun und Kandlbinder ging mit 5:2 an Rot-Blau-Akteurin, das zweite zwischen Nonn und Wickl mit 5:2 an die Neunkirchenerin. Im Endspiel schlug Nun mit 7:0 Nonn. Platz drei sicherte sich Kandlbinder mit 4:2 gegen Nickl.Bei der U9 männlich siegte in der Gruppe 1 Manuel Luber vom TC Grün-Rot Weiden. Zweiter wurde Franz Eisend (TC Rot-Weiß Auerbach), Dritter Kilian Brunner (1. FC Schwandorf). In der Gruppe 2 gab Lorenz Richter vom TSV Beratzhausen den Ton an, Rang zwei sicherte sich Paul Lenz vom TC Schanzl, den dritten David Skopek (TSG Mantel). Im ersten Halbfinale untermauerte Luber mit 6:1 gegen Lenz seine Favoritenrolle. Im zweiten rang Eisend Richter mit 4:2 nieder. Das Endspiel gewann Luber mit 4:2 gegen Eisend. Platz drei holte sich Lenz mit 6:3 gegen Richter.