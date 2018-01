Zweimal binnen acht Tagen verhalf der Amberger Boxer Andrej Merzliakov seinem neuen Bundesligaverein Hannover-Seelze zum Sieg und führt mit seinem Team die Tabelle an. Zunächst gewannen die Niedersachsen in Schwerin mit 14:10. BC Traktor Schwerin stellte im Mittelgewicht den Nationalkaderkämpfer Brian Hellwig in den Ring. Merzliakov agierte in der ersten Runde noch nicht überzeugend, legte aber in den beiden folgenden Runden deutlich zu, und erreichte einen 2:1-Punktsieg, mit dem sein Kontrahent, noch gut bedient war. Trotz dreier Trainingseinheiten täglich konnte er dem Amberger auch konditionell nicht das Wasser reichen.

Auch im nächsten Bundesligakampf bekam es Merzliakov mit einem Nationalkadermitglied zu tun. Erik Kauliski aus Frankfurt/Oder tritt zwar im Halbschwergewicht an, weil Hannover diese Gewichtsklasse aufgrund Verletzungspechs nicht besetzen konnte, sprang Merzliakov ein. Sechs Kilogramm und einige Zentimeter mehr lassen sich eigentlich nicht so leicht wettmachen. Aber der Amberger zeigte vor 750 Zuschauern, dass auch dies keine wirkliche Herausforderung für ihn ist. Schon in Runde eins traf er so gezielt, dass Kauliski sich mit einer blutenden Wunde rumschlagen musste. Die Größenvorteile seines Gegners wandelte Merzliakov zu seinem Vorteil um, indem er zahlreiche Körpertreffer setzte. Mehrfach musste auch das Kinn des für Schwedt startenden Brandenburgers als Trefferfläche herhalten. Ab Runde zwei kämpfte Kauliski verzweifelt gegen eine Abbruchniederlage und behalf sich mit unsauberen Techniken wie Klammern. In Runde drei musste er gar angezählt werden, entging aber dem K.o. - Merzlikaov trug ein klares 3:0 zum 16:6-Sieg von Hannover bei.