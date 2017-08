Bei den International Bavarian Summer Championships in Aschheim verpasste Mira Stegmann (TC Amberg am Schanzl) knapp den erstmaligen Einzug in das Finale eines ITF-Turniers der U 18. Im Halbfinale musste sie sich nach hartem Kampf der Französin Olympe Lancelot 6:3/0:6/4:6 geschlagen geben.

Schon bei der ersten hohen Hürde gegen die an Nummer 16 gesetzte Ema Horvat (Slowenien) zeigte sich die Ambergerin beim 6:2/6:1 in bester Verfassung. In der zweiten Runde fegte sie die Russin Anastasiya Khrustaleva von Beginn an mit aggressivem Spiel mit 6:0/6:1 vom Platz. Die Überraschung des Turniers gelang der 16-jährigen im Achtelfinale gegen die Favoritin und Nummer 2, die Japanerin Shiori Ito. Mit Geduld in den langen Slice-Duellen holte sie sich den 6:3/6:2-Sieg gegen die Nummer 518 der Weltrangliste. Auch in der Begegnung mit Lena Greiner (HTV Hannover), Nummer 76 der deutschen Damen-Rangliste, ließ sie sich im Viertelfinale mit einem deutlichen 6:1/6:2 nicht stoppen.Nach einem klaren 6:3 im ersten Satz schien der Einzug ins Endspiel greifbar nahe. Doch beim 0:6 im zweiten Durchgang war die Ambergerin plötzlich völlig von der Rolle. Im entscheidenden Satz lag sie bei 3:1 und 4:3 zweimal ein Break vorne, konnte es aber nicht halten und verlor mit 4:6. Im Doppel unterlag sie im Viertelfinale mit ihrer Partnerin Louisa Junghanns (TC Aschheim) gegen die deutschen Meisterinnen der U 15, Alesia Lex/Laura Putz, 6:7/3:6.