Erstmals ging Tennisspielerin Mira Stegmann vom TC Amberg am Schanzl bei einem ITF-Turnier U 18 der Kategorie 1 im österreichischen Wels an den Start. Bei 194 Meldungen aus 21 Nationen erreichte sie über die Qualifikation das Hauptfeld mit 48 Teilnehmerinnen und sicherte sich mit einem Erfolg in der ersten Runde wichtige Ranglistenpunkte.

Nach einem Freilos ließ sie in der zweiten Qualifikationsrunde Lokalmatadorin Elisabeth Kölbl mit 6:1/6:2 keine Chance. Viel Kraft erforderte das Match gegen die an Nummer 4 gesetzte Elena Gemovic (Serbien), aber es reichte zu einem unerwarteten 6:3/6:0-Sieg. In der ersten Runde des Hauptfeldes kam es gegen die Französin Mylene Halemai bei großer Hitze zu einem unerbittlichen Schlagabtausch, der mit 7:6 (8:6)/7:5 knapp zu Gunsten der einzigen verbliebenen Deutschen ausfiel. In Runde zwei leistete sie der groß gewachsenen Clara Tauson (Dänemark) lange Widerstand. Im Tiebreak des ersten Satzes führte die Ambergerin mit 6:5 und erst ein Linienball verhinderte ihren Satzgewinn. Nach dieser verpassten Gelegenheit gelang der Nummer 102 der Juniorinnen-Weltrangliste das 7:6 (8:6) und sie holte sich auch den zweiten Satz mit 6:2.Im Doppel hatte Stegmann mit Alia Lex (Zwiesel) Lospech, denn sie trafen gleich auf das favorisierte Duo Clara Tauson/Kristyna Lavickova (Tschechien) und unterlagen 0:6/3:6.