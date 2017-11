Am Samstag fand in Gersthofen die Bayrische Meisterschaft der Rhythmischen Sportgymnastik statt. Unter den rund 150 Turnerinnen zeigten mehrere Mannschaften und einige Einzelkämpferinnen des SV Inter Bergsteig Amberg ihre Künste mit verschiedenen Geräten wie Ball, Seil, Band, Keulen oder ohne Handgerät. Die erste Mannschaft des SV Inter, bestehend aus Nicole Depperschmidt, Jenny Edel, Maria Lerich und Diana Wild, belegten in der Wettkampfklasse P7 (Übungen mit dem Band, Ball und Seil) in den Jahrgängen 2002 bis 2005 den zweiten Platz und wurden mit einem Pokal geehrt. In der Kategorie Einzelwettkampf belegte Emma Balko den dritten Platz in der Wettkampfklasse P8 (Ball, Band und Seil) in der Altersklasse 2001/02. Julia Will belegte im Einzelwettkampf der Klasse P9 mit Ball, Band und Seil in den Jahrgängen 1999/2000 den zweiten Platz und wurde ebenfalls mit einem Pokal geehrt. Insgesamt brachten die Gymnastinnen aus Amberg unter Leitung der Trainerinnen Olga Tesmann und Olga Golcer drei Pokale, davon zwei zweite und einen dritten Platz nach Hause. Auf dem Bild von links: Julia Will, Emma Balko, Nicole Depperschmidt, Diana Wild, Maria Lerich und Jenny Edel. Bild: exb