Als einzige Schützin des Oberpfälzer Schützenbundes erreicht Julia Simon die Qualifikation für die Europameisterschaft. In Pfreimd schwächelt sie im ersten Durchgang, doch dann zeigt sie, was sie mit dem Luftgewehr drauf hat.

Pfreimd. Das Landesleistungszentrum in Pfreimd war Austragungsort für die Europameisterschafts-Ausscheidung mit dem Luftgewehr. Vom 20. bis 24. Februar findet die EM im ungarischen Györ statt. Julia Simon wird bei den Frauen in der Einzel-, Mannschaftswertung und im Mixed-Team starten. Sie stammt aus Süß bei Hahnbach und lebt jetzt in Maxhütte-Haidhof.Nach der Vorentscheidung in Dortmund qualifizierte sie sich zum Ausscheidungsschießen der besten acht Frauen, die um die ersten drei Plätze kämpften. In der Oberpfälzer Schießanlage musste ein Mammut-Programm über drei volle Wertungen mit Finale durchlaufen werden. Die 26-jährige Apothekerin konnte im ersten Durchgang nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen und platzierte sich im Mittelfeld.Im zweiten Durchgang zeigte sie jedoch, was sie kann. Mit 634,1 Ringen schoss sie mit Abstand das beste Ergebnis aller Starter und qualifizierte sich als Erste für das Finale. Auch dort gelang Julia Simon ein superstarkes Ergebnis von 252,7 Ringen - der Sieg im Finale. Die Oberpfälzerin nutzte den Heimvorteil und führt das deutsche Trio an, das mit Isabella Straub (Kirchseeon) und Jolyn Beer (Hannover) vervollständigt wird. Julia Simon bestätigte damit ihre erstklassigen Leistungen aus der Bundesligasaison. Sie siegte mit 1888,8 Ringen ein Zehntel vor Straub und 3,9 Ringe vor Jolyn Beer nach drei Programmen mit jeweils 60 Schuss. Mit dieser hervorragenden Leistung wurde sie mit sofortiger Wirkung wieder in den Deutschen Nationalkader berufen.