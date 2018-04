Noch fünf Spiele hat der FC Amberg in der Saison 2017/18 zu absolvieren, dann ist die Bayernliga Nord erstmal Geschichte. Eines davon steht am Mittwoch, 25. April (18.30 Uhr), zu Hause gegen den 1. FC Schweinfurt 05 II an.

Für die Gäste geht es noch um den Klassenerhalt, den sie mit bisher 25 Punkten durchaus noch erreichen können - ein Relegationsplatz ist ihnen sicher. Damit erwartet die Mannschaft von Ambergs Trainer Lutz Ernemann eine auf Klassenkampf eingestellte Frankentruppe, die beim Tabellenletzten einen Dreier holen will.Beim FC Amberg ändert sich an der Aufstellung und dem Kader im Vergleich zum Derby in Ammerthal nichts, denn die Verletzten werden nicht gesund. Positiv: Fabian Helleder kommt nach seiner Rotsperre wieder zurück. Das restliche Häuflein will sich so gut wie möglich aus der Bayernliga verabschieden, was nicht leicht werden wird, denn die Schweinfurter werden erneut mit Spielern aus der Regionalliga verstärkt in Amberg auflaufen.