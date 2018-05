Der letzte Spieltag der A-Klasse Nord brachte die Entscheidung: Dank Iwan Ogar und seinem Treffer zum 1:0-Sieg rettete sich die DJK Amberg auf den Relegationsplatz und spielt zunächst gegen die Reserve des SV Köfering um einen Platz in der A-Klasse. Der SV Loderhof steigt nach der 2:5-Niederlage in Gärbershof als Letzter in die B-Klasse ab.

FSV Gärbershof 5:2 (0:2) SV LoderhofTore: 0:1 (9.) Michael Rauh, 0:2 (45., Elfmeter) Uwe Kurz, 1:2 (47.) Fabio Stammler, 2:2 (49.) Harry Gittel, 3:2 (55.) Samuel Zimmer, 4:2 (59., Elfmeter) Harry Gittel, 5:2 (75.) Andreas Filippov - SR: Julian Rupp (DJK Ammerthal) - Zuschauer: 35M.-Poppenricht 3:2 (1:0) DJK Ammerthal IITore: 1:0 (23.) Mario Rudert, 2:0 (53.) Marco Sommer, 2.1 (79.) Lukas Peter, 2:2 (85.) Dominik Weiß, 3:2 (89., Elfmeter) Mario Rudert - SR: Nico Wiehrl (SC Germania Amberg) - Zuschauer: 27FC Kaltenbrunn 1:5 (0:2) SV Sorghof IITore: 0:1 (2.) Kubilay Kuscuoglu, 0:2 (45.) Florian Zippe, 0:3 (57.) Dominik Rudolf, 1:3 (59.) Tobias Kellner, 1:4 (74.) Carsten Steiner, 1:5 (87.) Dominik Rudlof - SR: Ludwig Schreml (SC Eschenbach) - Zuschauer: 20DJK Amberg 1:0 (0:0) SVL Traßlberg IITor: 1:0 (63.) Iwan Ogar - SR: Benedikt Schmidbauer (SV Hahnbach) - Zuschauer: 20ESV Amberg 3:1 (1:0) SGS AmbergTore: 1:0/2:0 (45./59.) Michael Maafi, 2.1 (66.) Eugen Durban, 3:1 (84.) Stefan Böhm - SR: Wolfgang Schötz (SV Hahnbach) - Zuschauer: 50 - Rot: (75.) Eduard Melzer (SGS Amberg), Unsportlichkeit