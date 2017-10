Durch seinen Heimsieg gegen TSV Kareth übergibt der 1. FC Schwarzenfeld am Samstag die Rote Laterne an den SV Raigering. Durch einen Punktgewinn gegen den ASV Burglengenfeld hätten die Panduren die Möglichkeit gehabt, wieder auf den vorletzten Platz der Landesliga Mitte zu klettern. Doch weit gefehlt.

Raigering. Die Mannschaft des SV Raigering war im Vergleich zum Spiel gegen Hauzenberg offensiver aufgestellt. Beide begannen das Spiel abwartend und es dauerte bis zur 10. Minute, ehe die Gäste nach einem Freistoß die erste gefährliche Torraumszene des Spiels hatten. In der 15. Spielminute eine Chance für den SVR. Florian Haller scheiterte mit seinem Kopfball am Burglengenfelder Torhüter Marco Epifani.In der 24. Minute konnte der Raigeringer Keeper Tobias Schoberth einen Schuss von Alexander Fuchs nur noch mit den Fäusten abwehren. Der Abpraller landete vor den Füßen von Patrick Weinfurtner, der zum 0:1 traf.Die Panduren hatten sich von diesem Treffer gerade erholt, als Anton Schreyer auf 0:2 für Burglengenfeld erhöhte. Nach der Pause brachte Trainer Martin Kratzer den offensiven Philipp Götz für Martin Thaler. Die erste Riesenchance nach der Pause hatten jedoch die Gäste in der 47. Minute. Der Raigeringer Keeper konnte mit etwas Glück den Ball gerade noch vor der Linie retten. Im Gegenzug war das Glück der Panduren aber bereits wieder aufgebraucht. Nach einem schönen Freistoß in der 48. Spielminute durch Nikolai Seidel verfehlten zwei Raigeringer Spieler den Ball nur ganz knapp. In der 74. Minute traf ein von Michael Muck getretener Freistoß nur das Lattenkreuz.In der 80. Spielminute dann die Entscheidung für die Gäste, als Anton Schreyer mit seinem zweiten Treffer das 0:3 für Burglengenfeld erzielte. In der 83. Minute der dritte Wechsel beim SVR, für Florian Haller kam Maximilian Kleinod in die Begegnung. Es blieb jedoch beim verdienten Sieg des ASV Burglengenfeld.

SV Raigering: Schoberth, Buegger, Prechtl, Jank, Gröschl, Haller (83. Kleinod), Muck, Hiltl, Seidel, Wrosch (69. Egerer), Thaler (46. Götz)

ASV Burglengenfeld: Epifani, Schihada, Listl, Sander, Schnaus, Beer, Fuchs, Janker (73. Schleicher), Schreyer, Dietrich (80. Scheibinger), WeinfurtnerSV Raigering - ASV Burglengenfeld 0:3 (0:2) Tore: 0:1 (24.) Patrick Weinfurtner, 0:2/0:3 (33./69.) Anton Schreyer - SR: Markus Görtler (Concordia Oberhaid) - Zuschauer: 120