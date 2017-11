Raigering. Gegen den Gegner vom vergangenen Wochenende, dem ASV Cham hätte der SV Raigering selbst an einem sehr guten Tag keine Chance gehabt. Man merkte dem Gegner von der ersten Minute an, dass er die drei Punkte unbedingt aus Raigering mitnehmen wollte.

So entschieden die Chamer das Landesligaspiel frühzeitig für sich. Die Panduren kamen nie richtig in ihren Spielfluss. So ging die Niederlage auch in dieser Höhe vollkommen in Ordnung.Jetzt steht am Samstag, 25. November, ein Nachholspiel für den SV Raigering beim SV Neukirchen b. Hl. Blut an, der sicherlich auch alles versuchen wird, drei Punkte aus der Partie zu holen, um die Relegationsplätze zu verlassen. So könnten die Neukirchner etwas beruhigter in die Winterpause gehen.Raigerings Trainer Martin Kratzer hofft, dass seine Mannschaft die hohe Niederlage gut verkraftet hat und wird versuchen mit dem richtigen System einen Punkt aus Neukirchen mitzunehmen. Dies würde den Panduren das Überwintern auch etwas einfacher machen.Sportlich war 2017 ein sehr gutes Jahr für den SV Raigering mit den Relegationsspielen und dem damit verbundenem Aufstieg in die Landesliga. Trainer Martin Kratzer hofft, dass viele Fans den eingesetzten Bus für die Fahrt nach Neukirchen nutzen, und das Jahr mit der Mannschaft abschließen werden. Der Bus steht ab 10.45 Uhr im Pandurenpark bereit, die Abfahrt ist für 11 Uhr vorgesehen.

Landesliga Mitte

NachholspielNeukirchen - Raigering Sa. 14 Uhr1. SSV Jahn Regensburg II 22 59:17 552. TSV Waldkirchen 22 43:16 493. FC Sturm Hauzenberg 22 53:25 434. ASV Cham 22 43:24 405. ASV Burglengenfeld 21 32:22 376. SV Fortuna Regensburg 20 47:39 357. SV Donaustauf 21 43:32 308. SV Hutthurm 22 34:39 299. TSV Kareth 22 26:23 2810. SV Etzenricht 22 32:44 2811. TSV Bogen 21 22:31 2712. FC Tegernheim 21 29:35 2613. 1. FC Bad Kötzting 22 44:48 2514. TSV Bad Abbach 22 26:33 2415. SV Neukirchen b.Hl. Blut 20 31:37 2316. SC Ettmannsdorf 21 20:37 1717. SV Raigering 20 16:56 1218. 1. FC Schwarzenfeld 21 25:67 12