Am Samstag findet beim TaekwonDo- und Kickboxclub Amberg in der Kugelbühlstraße ein "Tag der offenen Tür" mit zahlreichen Vorführungen statt. Der Grund dafür: die Vereinsübergabe des bisherigen langjährigen Vorsitzenden Dieter Bachhuber an seinen Nachfolger Ali Dayekh.

Vor zahlreich erschienenen Publikum, darunter auch der Präsident der Bayerischen Kickbox Organisation, Walter Stiepani, hielt Bachhuber einen kurzen Rückblick über die Vereinsgeschichte. Im Herbst 1974 kam TaekwonDo durch den damaligen Nürnberger Trainer Werner Müller erstmalig nach Amberg. Nach rund vier Jahren, als es Müller aus beruflichen Gründen nicht mehr möglich war, zweimal wöchentlich von Nürnberg nach Amberg zu pendeln, übernahm Bachhuber als frischgebackener Schwarzgurtträger zusammen mit zwei Vereinskollegen den TaekwonDo Club Amberg und führte ihn in den neu gefundenen Räumlichkeiten in der Kugelbühlstraße seit nunmehr 39 Jahren weiter.Vor mehr als 20 Jahren nahm der Club auch Kickboxen mit ins Training auf, das heute die dominierende Sportart im Verein bildet. Seit dieser Zeit waren die Kämpfer des TaekwonDo und Kickboxclub Amberg auf zahlreichen Meisterschaften erfolgreich und konnten die Titel - angefangen vom Bayerischen Meister bis hin zum Internationalen Deutschen Meister und sogar die ersten drei Plätze auf Weltmeisterschaften - mit nach Hause nehmen.Nach diesem Rückblick übergab Bachhuber das Wort an den BKO-Präsidenten Walter Stiepani, der einige Ehrungen vornahm. Dem neuen Vereinsleiter Ali Dayekh wurde die Verbandsurkunde der BKO überreicht. Anschließend erhielt das langjährige Vereinsmitglied Martin Dietl, der vor kurzem die Prüfung zum Hauptkampfrichter abgelegt hatte, die Ernennungsurkunde.Den Höhepunkt der Ehrungen bildete die Dan-Verleihung. BKO-Präsident Stiepani würdigte die bisherigen Leistungen von Karl und Bachhuber für ihren langjährigen Einsatz als TaekwonDo- und Kickboxtrainer sowie für ihre Bereitschaft, regelmäßig als Hauptkampfrichter bei Turnieren zur Verfügung zu stehen und auch als lizensierte Prüfer Gürtelprüfungen abzuhalten. Stiepani überreichte Karl die Ernennungsurkunde zum 6. und Bachhuber zum 7. Dan. Damit zählen Karl und Bachhuber zu den höchsten Dan-Trägern in Bayern.Nach dem offiziellen Teil zeigten die Mitglieder des TaekwonDo-und Kickboxclub Amberg den Zuschauern einen Ausschnitt aus dem Trainingsprogramm das mit einer kurzen Gymnastik zum Aufwärmen begann. Danach zeigten die Sportler verschiedene Kampftechniken, angefangen von der Selbstverteidigung über Kämpfe wie sie auf Turnieren stattfinden bis hin zum Bruchtest, bei dem drei Zentimeter dicke Bretter mit verschiedenen Hand- und Beintechniken durchschlagen wurden. Viele der Zuschauer sahen solche Vorführungen zum ersten Mal und waren sehr begeistert, wie vielseitig die Kampfsportarten TaekwonDo und Kickboxen hier präsentiert wurden. Dayekh lud zu einem Probetraining ein. Kinder können ab sechs Jahre mit dem Training beginnen, nach oben hin gibt es keine Altersbeschränkung.