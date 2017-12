Vordergründig tut sich nichts beim FC Amberg, es ist Winterpause. Der Spielbetrieb ruht. Hinter den Kulissen aber laufen die Gespräche auf Hochbetrieb, wie es mit der Fußballabteilung des TV 1861 Amberg weiter geht. Angeblich soll das Geld nicht mehr für die restliche Saison reichen. TV-Vorsitzender Thomas Bärthlein wollte sich kundig machen, der ehemalige Fußballabteilungsleiter Werner Aichner sollte eine Kassenprüfung vornehmen und hat dazu von Wolfgang Gräf, dem aktuellen Abteilungsleiter, Unterlagen angefordert.

Was machen die Spieler?

"FC Amberg momentan führungslos"

"Einige wenige Zahlen sind gekommen", sagt Bärthlein, aus denen er sich ein Bild machen konnte. Das Positive: "Es ist noch Geld vorhanden." Weniger gut: "Wenn es so weiter geht, würde es bis zur Sommerpause nicht mehr reichen", erklärt Bärthlein. Handlungsbedarf ist also angesagt, und der TV-Vorsitzende schöpft Hoffnung aus der Tatsache, dass ein "größerer" Sponsor aushelfen würde, um die Saison zu sichern. In welcher Größenordnung, darüber schweigt sich Bärthlein aus. "Ich möchte, dass wieder Ruhe in die Mannschaft einkehrt und sich auch das Umfeld beruhigt", sagt er.Denn momentan ist die Zeit, in der die Spieler womöglich zu einem anderen Verein wechseln wollen und die Winterpause dazu nutzen, denzu verlassen. "Über Wechselabsichten ist mir nichts bekannt", erklärt Bärthlein, aber: "Die Spieler fragen natürlich nach, wie es weitergeht." Eine direkte Antwort darauf kann der TV-Vorsitzende noch nicht geben - und das hängt mit der Person von Wolfgang Gräf zusammen.Dieser ist in Personalunion Geschäftsstellenleiter der Sportpark GmbH und Fußballabteilungsleiter des FC. Bei der Sportpark GmbH hat er seine Kündigung erhalten, er ist noch offiziell bis 31. Dezember beschäftigt. Als Fußballabteilungsleiter wurde er gewählt - und könnte dieses Amt theoretisch noch über das Jahresende hinaus ausüben. "Ich habe ihn gefragt, ob er weiter Abteilungsleiter bleiben wird, aber ich habe bisher keine Antwort darauf bekommen", sagt Bärthlein.Auf eine E-Mail von ihm an Gräf kam nur eine automatische Antwort. Der Inhalt: Wolfgang Gräf befindet sich bis Ende des Jahres im Urlaub. "Ich sehe den FC Amberg momentan als führungslos", erklärt Bärthlein, der betont, dass es diese Woche in dieser Frage eine "wichtige Entscheidung" geben wird. Bärthlein: "Es muss gehandelt werden." Er hofft darauf, dass Gräf, der in Fürth wohnt, das Amt des Abteilungsleiters freiwillig abgibt, dann könnten die Fußballer sich eine neue Führung wählen.Wenn Gräf nicht verzichten sollte, könnten "wir ihn per Vorstandsbeschluss absetzen", erläutert Bärthlein. Das alles müsse zeitnah erfolgen. Ein Interims-Abteilungsleiter stünde schon in den Startlöchern, der TV-Vorsitzende wollte aber noch keinen Namen nennen. Nur so viel: "Die Gespräche hierzu liefen bereits." Bärthlein würde dann eine außerordentliche Versammlung der Fußballer einberufen mit dem einzigen Punkt "Neuwahl".