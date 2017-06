Amberg/Weiden. Zwar ist die Relegation zu den beiden Bayernligen noch nicht abgeschlossen, doch es zeichnet sich schon jetzt ab, dass der eine oder andere Nord-Klub in den Süden geschoben werden muss. Denn es gibt zu wenig "klassische" Süd-Klubs Ansbachs Manager Harald Riegle dazu: "Wir haben Angst davor. Finanziell würde uns das erschüttern." Der Verbandsspielausschuss des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) ist derzeit nicht zu beneiden. Die Verantwortlichen beschäftigt nicht nur das Theater um den TSV 1860 München, sondern auch die Bayernliga-Einteilung wird eine ganz heikle Angelegenheit werden. Durch den Aufstieg des FC Pipinsried ist die Anzahl der "klassischen" Süd-Vereine weiter geschrumpft und der eine oder andere Nord-Klub kann sich schon mal auf eine Umgruppierung vorbereiten.

Durch den Drittliga-Aufstieg der SpVgg Unterhaching sollten im Normalfall 37 Vereine für die beiden Bayernliga-Staffeln eingeteilt werden. Sollte der TSV 1860 München die Zulassung für die Regionalliga bekommen, davon wird in Insiderkreisen ausgegangen, hätte die zweite Mannschaft der Löwen das Startrecht für die Bayernliga. Sollten die "Junglöwen" keine Mannschaft stellen können, wären es wie bisher nur 36 Bayernliga-Starter. "Man muss in den kommenden Tagen abwarten, was bei 1860 München passiert", meint Verbandsspielleiter Josef Janker. So oder so wird es zu Umgruppierungen kommen. "Die Einteilungsgrenze wird sich weiter Richtung Norden verschieben, das ist nicht zu vermeiden. War die Grenze bislang im Raum Regensburg, wird sie sich nun in den Raum Nürnberg verlagern", informiert Janker, der aber verständlicherweise noch keine Klubs nennen möchte, die für eine Umgruppierung in Frage kommen. "Am Freitag wird die Bayernliga-Relegation abgeschlossen. Am Samstag kommt der Verbandsspielausschuss zusammen, dann werden wir uns bezüglich der Einteilung beraten", berichtet Janker.Ein möglicher Kandidat für einen Wechsel von der Nord-Gruppe in die Süd-Staffel ist der ASV Neumarkt.