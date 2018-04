Beim Volleyball Bayernpokal in Burglengenfeld setzten sich am Sonntag die Teams aus Schwaben (U15 weiblich) und Oberbayern (U16 männlich) durch. Viel vorgenommen hatten sich die beiden oberpfälzer Bezirksauswahl-Mannschaften für das wichtigste Jugendturnier im bayerischen Volleyballsport. Am Ende scheinen die erreichten Ränge sechs und acht einen kleinen Absturz zu signalisieren. Die Jungs um die beiden Auswahltrainer Matthias Helm und Markus Jauernig schlugen mit 2:0 die Niederbayern, gegen Unterfranken gab's einen Sieg im Tiebreak, gegen Oberbayern II ein 0:2.

Nach der Tiebreak-Niederlage gegen Schwaben war das Halbfinale verpasst, der 6. Platz machte die Schwächen der Oberpfalz-Auswahl deutlich. Immerhin wurden erneut Simon Breinbauer (TB Weiden) und Michael Büschel (Schwaig/Amberg) in die Bayernauswahl berufen. Den Oberpfälzer Mädchen von Monika Marchner und Lisa Lederer zeigten die Oberbayern gleich die Grenzen auf. Auch Schwaben - der spätere Bayernpokalsieger - war nicht zu schlagen, ebenso wie Mittelfranken. So musste die Vorrunde mit drei 0:2-Niederlagen abgeschlossen werden. Zum Abschluss führte das Turnier gegen Unterfranken, die Oberpfälzer Mädels verloren den Tiebreak mit 7:15 und landeten auf Platz acht.