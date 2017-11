Zwei von sieben: Auch in der Fußball-Kreisklasse Süd sorgte das Schmuddelwetter am Wochenende für ein sehr überschaubares Programm. Am Samstag - noch ohne Schneefall - gewann Spitzenreiter 1. FC Schlicht beim TSV Theuern mit 7:0. Überragender Spieler war der fünffache Torschütze Adrian Robinson. "Mann des Tages" beim 3:1-Sieg des SV Hahnbach II gegen den 1. FC Neukirchen war Christof Reichert mit einem Zwölf-Minuten-Hattrick.

TSV Theuern 0:7 (0:2) 1. FC SchlichtTore: 0:1 (9.) Dominik Obermeier, 0:2/0:3/0:4/0:5 (42./55./59./75.) Adrian Robinson, 0:6 (86.) Maximilian Thom, 0:7 (88.) Adrian Robinson - SR: Rene Östereich (FSV Gärbershof) - Zuschauer: 40 - Rot: (35.) Michael Weiser (TSV Theuern), grobes Foulspiel(was) Chancenlos war Aufsteiger Theuern gegen den Tabellenführer. Die Gäste gingen nach knapp zehn Minuten in Führung. Anschließend konnte der TSV die Partie zeitweise sogar ausgeglichen gestalten. Nach einem Platzverweis für Theuern war es aber nur noch eine Frage der Zeit, bis der FCS die Führung weiter ausbauen würde. Dies gelang Neuzugang Adrian Robinson mit seinem ersten Treffer kurz vor der Pause. Der selbe Spieler traf in der zweiten Hälfte weitere vier Mal, wobei die Theuerner Verteidiger und der Torwart in Unterzahl mehrmals in höchster Not retteten und so eine noch höhere Niederlage verhinderten. Den schönsten Treffer erzielte Maximilian Thom mit einem Linksschuss aus 25 Metern genau in den Winkel.SV Hahnbach II 3:1 (0:1) 1. FC NeukirchenTore: 0:1 (36.) Manuel George, 1:1/2:1/3:1 (56./62., Foulelfmeter/68., Foulelfmeter) Christof Reichert - SR: Josef Scheck - Zuschauer: 50(dot) In einer äußerst kuriosen Partie gingen die Gäste nach gut einer halben Stunde in Führung. Aufgrund des Schneefalls war es für beide Teams schwer, Fuß zu fassen und ein vernünftiger Spielaufbau war schier unmöglich. Es ergab sich eine regelrechte Schlammschlacht. In der zweiten Hälfte kam Hahnbachs Reserve wesentlich agiler aus der Kabine. Nach dem Ausgleich durch einen Lupfer von Christof Reichert über den herauslaufenden Gästetorhüter war der Kampfgeist geweckt. Die Hefner-Elf erarbeitete sich zahlreiche Chancen. Nach einem Foul an Christof Reichert verwandelte er den Strafstoß selbst zum 2:1. Wenig später wurde Michael Hefner im Strafraum gefoult. Wiederum Reichert schob zum Hattrick ein.