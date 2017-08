Amberg/Regensburg. Die Oberpfalz schickt in diesem Jahr ein starkes Aufgebot zu den deutschen Jugendmeisterschaften U20/18, die am kommenden Wochenende im Ulmer Donaustadion stattfinden werden. Aussichtsreichste Kandidatinnen für einen Platz auf dem Podest, wenn nicht sogar den Titel sind die schon bei den U-20-Europameisterschaften erfolgreichen Kathrin Fehm (ESV Amberg/U 20) über 100 und 200m, Corinna Schwab (TV Amberg/U 20) über die 400m und Miriam Dattke (LG Telis Finanz Regensburg/U 20) über die 3000 Meter. Fehm erwartet mit den beiden Vizeeuropameisterinnen Sophia Junk (200m) und Keshia Kwadwo (100m) starke Konkurrenz. Dattke und Schwab sind in ihren Disziplinen Favoritinnen auf Gold.

Auf den Endlauf spekulieren die drei Mittelstreckler/Innen Julia Schraml (DJK Weiden/800m - U20), Linus Wiedenbauer (800m/U18) und Benedikt Brem (1500m/U18), beide von der LG Telis Finanz Regensburg. Bei den Meisterschaften der Langstaffeln für Frauen und Männer stellt die LG Telis Finanz Regensburg eine Frauen- und eine Männerstaffel.