Das Kleinfeld-Team des TC Schanzl ist das beste im Bezirk: Bei der Oberpfalzmeisterschaft in Kümmersbruck gewinnen die Amberger das Finale gegen den TC Maxhütte.

Kümmersbruck. Mit einem 12:8-Erfolg im Endspiel holte sich der Nachwuchs des TC Amberg am Schanzl den Oberpfalztitel im Kleinfeld-Tennis. Hinter dem TC Maxhütte wurde die TG Neunkirchen Dritter, die mit 12:4 gegen den TSV Kareth-Lappersdorf die Oberhand behielt. Die Gruppensieger standen nach der Medenrunde fest, am Wochenende wurden die Oberpfalzmeister in Kümmersbruck ermittelt."Gratulation an die bislang siegreichen Teams. Ich hoffe, dass alle Gruppensieger bei den beiden Endrunden am Start sein werden", sagte Michael Horn, Jugendwart des Tennis-Bezirks Oberpfalz. Bei den Midcourt-Teams war dies der Fall, nicht jedoch bei den Kleinfeld-Mannschaften. Nur sechs sagten zu, so dass zunächst in zwei Dreier-Gruppen die Platzierungen ermittelt wurden. In der Gruppe A ließ der TC Maxhütte beim 14:2 dem TC Rot-Weiß Auerbach keine Chance und auch der TSV Kareth-Lappersdorf hatte beim 4:12 das Nachsehen. Somit stand Maxhütte im Endspiel. Auf dem zweiten Rang in der Gruppe landete der TSV Kareth-Lappersdorf durch sein 13:7 gegen Auerbach. Fast ebenso souverän marschierte der TC Amberg am Schanzl durch die Gruppe B: 11:5 gegen den TC GW Nittendorf und ein hart erkämpftes 11:9 gegen die TG Neunkirchen bedeuteten Platz eins. Der zweite Rang ging an Neunkirchen, das gegen Nittendorf zuvor mit 11:5 gewonnen hatte. Den fünften Platz sicherte sich schließlich Nittendorf durch das 12:4 gegen Auerbach, den dritten holte sich Neunkirchen (12:4 gegen Kareth-Lappersdorf). Das Endspiel stand nach den Einzeln und dem Motorik-Teil zwischen Amberg und Maxhütte 8:8. In den Doppeln spielten die Amberger dann aber ihre Überlegenheit aus und sicherten sich durch zwei Siege das 12:8 und somit den Bezirkstitel.