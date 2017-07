Bei den Bezirksmeisterschaften der elf Schwimmsport treibenden Oberpfälzer Vereine gingen am vergangenen Wochenende im Freibad in Tirschenreuth 350 Schwimmer an den Start. Die Schwimmsparte des TV Amberg war mit 25 Aktiven bei diesem Wettkampf vertreten. Erfolgreichster Amberger Athlet war einmal mehr Thomas Reindl (im Bild rechts), der in seinem Jahrgang 2004 zweimal Silber holte - 200 Meter Freistil in 2:38,42 Minuten und über die 200 Meter Rücken in 2:54,23 Minuten - sowie über die 50 Meter Rücken in 36,17 Sekunden den dritten Platz erreichte. Zwei weitere dritte Plätze gingen an Eva Birner (links im Bild) über die 200-Meter-Freistil-Strecke in ihrem Jahrgang 2001 (2:59,81 Minuten) und Emily Bodensteiner (Mitte), die im Jahrgang 2007 über die 50 Meter Rücken in 50,86 Sekunden Bronze gewann. Bild: exb