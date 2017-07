Es ist 19.48 Uhr, als Bernhard Weigl, die "Stimme des Pandurenparks", erstmals Chiquitita von ABBA einspielt. Alexander Greger hatte gerade mit einem strammen Schuss das erste Landesligator der Raigeringer nach 31 Jahren erzielt. In der Nachspielzeit setzt Florian Hiltl noch einen drauf - und macht das Panduren-Glück perfekt.

Raigering. Der Versuch, die Raigeringer mit blau-weißen Trikots - der angestammten Heimfarbe des Aufsteigers - zu irritieren, gelang dem SV Neukirchen/Heiligen Blut am Mittwochabend nur bei wenigen Zuschauern. Dafür legten die Raigeringer Rot auf und damit das Signal für eine kämpferische Einstellung. Vier Minuten waren gespielt: Alexander Greger ging über die rechte Außenbahn, passte auf Nikolai Seidel, der in der Drehung den Ball auf Tim Wrosch ablegte. Doch dessen Abschluss war zu zögerlich. Dennoch war es die erste Duftmarke. Die Raigeringer präsentierten sich keineswegs abwartend - sie spielten mit.Nach einer Viertelstunde wurden die Gäste stärker. Eine vom Linienrichter angezeigte, aber vom Schiedsrichter ignorierte Abseitsstellung, hätte beinahe die Führung des SVN bedeutet. Auch in der Folgezeit stand Raigerings Schlussmann Tobias Schoberth im Mittelpunkt. Er bewahrte sich seine hervorragende Verfassung aus der Vorsaison und mit Paraden und Reflexen gegen Martin Krames, Josef Högerl und mehrfach Miroslav Vrhel sein Team vor einem Rückstand. Auch die SVR-Angriffe waren durchdacht. Nur wollte der Ball am Ende nicht im Ziel angekommen.Hochkritisch war es in der 25. Minute. Regelrecht eingeladen wurde Filip Prochazka zum Torschuss, weil die Raigeringer Abwehr den Ball nicht aus der Gefahrenzone beförderte. Der Schuss ging daneben. Richtig machte es dann Alexander Greger: Er tanke sich auf seiner rechten Seite durch und zog dann einfach ab - Tor für den SVR (39.). "Knapp daneben" hieß es gleich nach dem Seitenwechsel. Zunächst köpfte Manuel Jank neben den Kasten, dann ging ein Freistoß von Alexander Greger vorbei. Doch auch Neukirchen versuchte es mit Nadelstichen. So mussten die Raigeringer Fans durchschnaufen, als Filip Prochazka im Getümmel den Ball nicht in die gegnerischen Maschen brachte.Glück hatte der SVR auch, als nach einer Maßflanke von Josef Högerl sein Mitspieler Martin Krames in bester Schussposition ausrutschte und Miroslav Vrhel einen Schritt zu spät kam. Diese Chancenvielfalt ermöglichten die Raigeringer, als sie sich eine Zeit lang im Ruhemodus befanden.Sie bekamen das Spiel aber schnell wieder in den Griff und überzeugten durch eine starke Gesamtleistung. Spiegelbild war der Szenenapplaus für Nikolai Seidel, als sich dieser nach einem Ballverlust das Leder in der eigenen Hälfte zurückeroberte.Das Glück perfekt machte zunächst Neuzugang Philipp Götz. Seinen schnellen Antritt konnte Maximilian Nowack nur mit einer Notbremse im Strafraum stoppen. Der Neukirchner sah dafür die Rote Karte. Zum Strafstoß trat Florian Hiltl an, der sicher verwandelte.

SV Raigering 2:0 (1:0) SV Neukirchen

SV Raigering: Schoberth, Prechtl, Jank, Haller, Muck, Hiltl, Seidel, Greger (82. Gröschl), Bachfischer, Wrosch (72. Götz), Thaler (74. Buegger).SV Neukirchen: Riederer, Nowack, Prochazka (71. Weß), Smetana, Iglhaut, Högerl, Krames, Vrhel, Weinzierl, Sturm, Vokac.Tore: 1:0 (39.) Alexander Greger, 2:0 (90.+3/Foulelfmeter) Florian Hiltl (Foulelfmeter) - SR: Roland Gawlik (TSV Wilhermsdorf) - Zuschauer: 285 - Rot: (90.+3) Maximilian Nowack (SVN).