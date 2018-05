Am Samstag fand in Saal/Donau der Oberpfälzer Ü50-Cup sowie der Ü40-Cup des Kreises Regensburg statt. Bei den Ü40-Teams spielten acht Fußballmannschaften um den Turniersieg. In der Gruppe A setzte sich der Gastgeber, die SG Saal/Teugn mit 7 Punkten und 4:0 Toren durch, gefolgt von der punktgleichen FK Phönix Regensburg (7/3:0). Auf Platz 3 landete die SG Painten (3/2:3), Gruppenvierter wurde der FC Kosova Regensburg (0/0:6). In der Gruppe B gewann die SG Thalmassing (5/2:1) vor der SpVgg Illkofen (4/3:2), gefolgt vom Freien TuS Regensburg (4/3:3) und der DJK Regensburg (3/2:4).

Im ersten Halbfinale besiegte die SpVgg Illkofen die SG Saal/Teugn mit 2:0. Das zweite Halbfinale gewann die FK Phönix Regensburg mit 4:1 gegen die SG Thalmassing. Das Spiel um Platz 3 entschied die SG Saal/Teugn mit 1:0 gegen die SG Thalmassing für sich. Das Endspiel gewann die FK Phönix Regensburg knapp mit 1:0 gegen die SpVgg Illkofen. Damit vertritt die FK Phönix Regensburg den Kreis Regensburg beim Landesfinale der Ü40-Mannschaften.Zeitgleich zu den Ü40-Teams spielten elf Mannschaften aus der Altersklasse der Ü50-Teams. In der Gruppe A siegte die gastgebende SG Saal/Teugn (9 Punkte/8:5 Tore) vor der RT Regensburg (7/7:5), dem FC Amberg (6/3:3), der SG Fischbach/Steinberg (4/2:4) und der SG Brennberg/Rettenbach (2/3:6). In der Gruppe B dominierte der SV Raigering (13/9:1) vor dem TSV Dietfurt (10/5:2), der DJK Vilzing (9/7:4), dem FC Weiden Ost (4/5:9), der FK Phönix Regensburg (3/2:7) und der SG Laaber (3/5:10).Somit standen sich im ersten Halbfinale die SG Saal/Teugn und der TSV Dietfurt gegenüber. Die Hausherren gewannen mit 1:0. Im zweiten Halbfinale siegte der SV Raigering deutlich mit 3:0 gegen die RT Regensburg. Das Spiel um Platz 3 gewann RT Regensburg im Siebenmeterschießen gegen den TSV Dietfurt mit 7:6.Das Endspiel war deutlich knapper, letztlich konnte sich der SV Raigering mit 3:2 gegen die SG Saal/Teugn durchsetzen und vertritt damit die Oberpfalz im Landesfinale des Ü50-Cups.