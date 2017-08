Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen. "Lange Überlegungen" seien ihr vorausgegangen. Jetzt ist klar: Helmut Schweiger tritt als Präsident des FC Amberg zurück. Der Verein steht einmal mehr vor einer ungewissen Zukunft.

Neuer Inhaber kürzt

Kasse übergeben

"Leider ist es mir persönlich nicht gelungen, höherklassigen Fußball beim FC Amberg langfristig zu etablieren", erklärt Schweiger zum Abschied. "Ich persönlich habe alles, was in meiner Macht stand, versucht, mehrere fußballbegeisterte Firmen und Privatpersonen von dem Projekt, langfristig höherklassigen Fußball in Amberg zu spielen, zu überzeugen. Leider ohne den gewünschten Erfolg," erläutert der scheidende Präsident weiter. "Es gibt einen Abteilungsleiter Fußball mit seinem angeschlossenen Team und das ist gut so.""Nach dem Verkauf meiner Firma IVS GmbH an eine börsengelistete Firma im Ausland wurde das Sponsoren-Engagement durch die neuen Inhaber neu überdacht und gekürzt. Alleine aus Privatmitteln und einigen Sponsoren ist es für eine Privatperson leider nicht möglich, die erforderlichen finanziellen Mittel weiterhin in dieser Höhe zur Verfügung zu stellen, um den finanziellen Anforderungen für höherklassigen Fußball und professioneller Jugendausbildung langfristig nachzukommen", erklärt Schweiger zu seinen Beweggründen.Diese Entscheidung bedauere er sehr: "Vor allem vor dem Hintergrund, mit dem Wissen, welches Potenzial in Amberg vorhanden gewesen wäre". Schweiger weiter: "Ich wünsche der Abteilungsleitung mit Wolfgang Gräf und dem Vorstand des TV Amberg für die Zukunft auf ihrem sportlichen Weg alles Gute und werde weiterhin alles, was in meiner Macht steht, versuchen, Menschen und Firmen für meinen Heimatverein FC Amberg zu begeistern, um diesen in der Zukunft zu unterstützen."Bei der Hauptversammlung Ende Juli sei der finanzielle Geschäftsbericht des inzwischen nicht mehr im Amt befindlichen Abteilungsleiters Werner Aichner vorgelegt und das vorhandene Eigenkapital der Fußball-Abteilung an den neuen Abteilungsleiter im Hauptverein TV Amberg übergeben worden ( www.onetz.de/1769922), heißt es in einer Presse-Info des Fußballclubs.Außerdem sei in den vergangen Jahren durch sehr hohen finanziellen Aufwand einiger Privatpersonen und der Stadt Amberg die Infrastruktur rund und im Stadion am Schanzl so aufgebaut worden, um - wenn gewünscht - sofort wieder höherklassig Fußball spielen zu können.