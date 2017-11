Das Stadion am Schanzl (Bild) bleibt leer. "Aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse ist das Rasenspielfeld (...) an diesem Wochenende gesperrt", teilte Wolfgang Gräf, Fußballabteilungsleiter des FC Amberg, am Freitag mit. Dies habe zur Folge, dass die Bayernligapartie des FC Amberg am Samstag, 11. November, gegen den TSV Aubstadt ebenso abgesagt werden müsse wie das Spiel der zweiten Mannschaft am Sonntag in der Bezirksliga Nord gegen den FC Schmidgaden. Nachholtermine stehen noch nicht fest. Bild: Hartl