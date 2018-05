Platz zwei beim Ludwig-Jall-Sportfest in München

Es ist ein Einstand nach Maß in die neue Saison: Bei ihrem zweiten Wettkampf schaffte die U20-EM-Zweite mit der Langsprint-Staffel, Corinna Schwab vom TV Amberg, ihre dritte WM-Norm für Finnland (10. bis 15. Juli): 100 Meter in 11,66 Sekunden, 200 m in 23,76s und 400 m 53,52. Am Wochenende startete Schwab auf dem Ludwig-Jall-Sportfest in München über 400 m und belegte einen sehr guten zweiten Platz (53,52) hinter der für Portugal startenden Catia Azevedo (52,50) und vor der Olympia-Teilnehmerin Christina Hering, München (54,09). Am 26. Mai wird Schwab in Weinheim über 200 m bei den Frauen an den Start gehen und sich mit der deutschen Sprintelite messen.