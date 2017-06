Zum 14. Vogtland-Energie-Pokal reiste Trainer Ruslan Schönfeld vom BC Amberg mit fünf Kampfwilligen in Oelsnitz an. Zuerst durfte im Kadettenbereich Arthur Schönfeld sich mit Luis Dahmen vom Boxring Leipzig messen. Mit seinen 13 Jahren ist der Sachse bereits Drittplatzierter bei der Deutschen Meisterschaft. Schönfeld (42 kg) boxte Dahmen klassisch aus, zeigte zwei sehenswerte Leberhaken: Einstimmiger Punktsieg für Schönfeld.

Lucas Heberles Gegner sprang kurzfristig ab. Man bot ihm den Rechtsausleger Paul Schulz an. Ein Jahr älter, drei Kilo und fünf Kämpfe mehr schreckten Heberle (2003/55kg) nicht ab. Instruiert vom Trainer schlug Heberle schöne Aufwärtshaken und brachte seinen Gegner dazu, sich immer mehr zurückzuziehen. 3:0 für Heberle. 2003 scheint ein guter Jahrgang zu sein, denn Marie Paßler tat es ihren Kameraden gleich und holte einen weiteren Sieg gegen Sementha Reibers (Boxring Atlas Leipzig). Aus einer gesicherten Doppeldeckung agierte sie umsichtig, wich dank verbesserter Beinarbeit Schlägen aus und zeigte schöne Kombinationen, ließ ihre starke Schlaghand voll zur Geltung kommen. Die in der dritten Runde schwer gezeichnete Leipzigerin hielt allerdings durch und ließ nur einen Punktsieg zu.Bei so viel Chuzpe seiner Mitstreiter wollte auch Lorenzo Landsberger (2004/64 kg) nicht zurückstehen. Idris Tschupanov (SV Schwarzenberg) kam mit den harten Schlägen Landsbergers nicht zurecht. Zwar entspann sich kein schöner Kampf aber der amtierende bayrische Meister biss sich durch. Wiederum Punktsieg für Amberg.Da Andrej Merzliakovs Gegner, Jan Ualikhanov vom Boxring Oelsnitz, eine Gewichtsklasse unter der Merzliakovs lag, vereinbarte man, den Kampf mehr als Sparring laufen zu lassen. Da der Vogtländer aber gleichfalls Bundesligaboxer ist, entwickelte sich daraus der beste Kampf des Tages - die Extraklasse Merzliakovs gewann. Für diese geschlossene Mannschaftsleistung erhielt der BC Amberg den Pokal als bester Verein.Gleich am nächsten Tag trat Andrej Merzliakov bei der Schwandorfer Pfingstdult an. Vor 800 Zuschauern traf der Amberger (75 kg) auf den Chamer Marc-Daniel Habler (81 kg). Merzliakov lag in allen Belangen klar vorn, zeigte zwei sehenswerte Aufwärtshaken, riss damit das Publikum von den Stühlen. Habler mußte in Runde zwei und drei angezählt werden, kämpfte aber bis zum Schluss.