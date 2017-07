Raigering. Bei der BFV-Kampagne "Pro Amateurfußball" waren Markus Heumader (SV Scheppach) und Andreas Klebl (ASV Cham) vom Bayerischen Fußball-Verband zu Besuch beim SV Raigering. Die beiden DFB-Trainer veranstalteten mit den U-17-Junioren des SVR für 18 Fußballtrainer eine Praxisschulung zum Thema "Technik für U 15 bis U 19".

Inhalt des Aufwärmens waren Laufübungen aus dem "11+ Aufwärmprogramm" der Fifa. Schutz vor Verletzungen bieten diese Übungen allerdings nur, wenn sie sauber und korrekt ausgeführt werden. Im Hauptteil lag der Schwerpunkt auf Techniken im Passen, der Ballannahme und im Torschuss. Basis für ein gutes Fußballspiel ist eine ausgereifte Technik. Die Grundtechniken könne man nicht oft genug trainieren - und zwar nicht nur im Trockenen in der Grundform - sondern vor allem auch unter Zeit-, Raum- und Gegnerdruck. Neben den Übungen von Standardabläufen (in Form von festgelegten Passfolgen an Hütchen) sei vor allem darauf aufsetzend das Trainieren der Wahrnehmungsfähigkeit, Reaktionsfähigkeit, Handlungsschnelligkeit im freien Raum von großer Bedeutung.Wichtig für den Lernerfolg sei ein gutes Coaching durch den Trainer, so die Referenten. Das Erkennen der Fehler, Aufzeigen, Erklären, wie es richtig zu machen ist, zeichne gute Trainingsarbeit, gute Trainer aus. Zum Abschluss der Trainingseinheit wurde ein Spiel mit verschiedenen Toren (Minitore, Durchgangstore und Großfeldtor) absolviert. Wieder mit dem Ziel, durch die Vielseitigkeit die Spielintelligenz der Spieler zu fordern und zu fördern. In der Nachbesprechung erklärte Heumader auch das kostenlose Online-Tool für das Erstellen von Spiel-/Info-Plakaten auf der DFB-Homepage. Zum Abschluss wies er auf Aktionen wie Fit für Kids, DFB-Mobil, Teamleiter-Ausbildung, Trainer C-Lizenz, DFB-Elite-Jugend-Lizenz bis hin zum Fußball-Lehrer im bezahlten Fußball hin.