Im entscheidenden Spiel um den Titel in der A-Senioren-Kreisliga, den Oberpfalztitel und das Ticket für das bayerische Landesfinale der Ü-32-Fußballer braucht der SV Raigering einen Punkt - und holt einen Punkt.

Raigering. Nach dem 3:3 gegen den SV Obertraubling stand der SVR vorzeitig als Meister fest - und wiederholte damit den Erfolg aus dem Vorjahr. In einem dramatischen Spiel gegen den ärgsten Kontrahenten sah es lange Zeit so aus, als würden die Panduren als Verlierer von Platz gehen. Dies hätte bedeutet, man hätte den Titel erst im letzten Spiel gegen Beratzhausen klar machen können, wo dann ein Sieg nötig gewesen wäre. Doch an diesem Tag machte Martin Kratzer, wie früher Gerd Donhauser, den Unterschied. Nachdem er mit einem schönen Distanzschuss zunächst in der ersten Hälfte auf 1:2 verkürzte, gelang ihm kurz vor Schluss (84.) per Foulelfmeter der erlösende dritte Treffer zum Ausgleich.Ohne Niederlage mit nur zwei Unentschieden beendete die Truppe um Trainer Simon Gräß die Saison mit fünf Punkten Vorsprung auf ihre Konkurrenten. Einziger fader Beigeschmack, ohne Verschulden des SVR, bleibt der Aspekt, dass vier Spiele am grünen Tisch für die Panduren gewertet wurden. Bei je zwei Heim- und Auswärtsspielen traten die Gegner nicht an. Natürlich ist auch Teammanager Alexander Koppitz bewusst, dass diese durch das Sportgericht vergebenen zwölf Punkte ohne Spieleinsatz des SVR für den Zweitplatzierten wettbewerbsverzerrend erscheinen. Allerdings, so Koppitz, war es den nicht angetretenen Mannschaften, trotz einer Vielzahl vorgeschlagener Ausweichtermine, nicht möglich, einen davon anzunehmen, oder sie lehnten dies kategorisch von vornherein ab.Top-Torjäger der Raigeringer war Stefan Ries (13 Treffer), der damit Bastian Michl ablöste und zeigte, dass er zu alter Stärke zurückgefunden hat. Garant für den Titel war vor allem auch die sichere Defensive, die nur zehn Gegentore zuließ. Insgesamt blicken die Raigeringer Alten Herren auf ein erfolgreiches Jahr zurück, in dem sie Ü-32-Hallenbezirksmeister, Meister der A-Kreisliga Regensburg sowie Oberpfalzmeister wurden. Weiterhin sieht Coach Gräß die Teilnahme am Ü-32-Supercup, der inoffiziellen deutschen Meisterschaft, und den dritten Platz bei der "Bayerischen" als großen Erfolg an.Auch die B-Senioren errangen 2017 wieder einen Titel - den des Ü-40-Cup-Siegers auf Kreisebene. Beim bayerischen Landesfinale (Großfeld) reichte es in diesem Jahr nur zu Platz fünf, dafür erlebte man als Ausrichter auf eigenem Gelände zwei hervorragende AH-Turniere.