Fünf Spiele, fünf Siege, 29:0 Tore! Souverän gewannen die E-Junioren die Hallenfußball-Stadtmeisterschaft am Sonntag in der triMAX-Halle. Zweiter wurde der FC Amberg, der in einer kuriosen Vorrundengruppe mit einem geschossenen Tor Erster wurde. Das Spiel um Platz drei gewann der SV Raigering II, der sich erst in einem Siebenmeterschießen gegen den punkt- und torgleichen FSV Gärbershof für das Halbfinale qualifiziert hatte.

Gruppe A FC Amberg - SV Raigering II 0:0 SC Germania - FSV Gärbershof 0:0 SV Raigering II - SC Germania 0:0 FSV Gärbershof - FC Amberg 0:0 FC Amberg - SC Germania 1:0 SV Raigering II - FSV Gärbershof 1:11. FC Amberg 1:0 5 2. SV Raigering II* 1:1 3 3. FSV Gärbershof* 1:1 3 4. SC Germania Amberg 0:1 2*Entscheidung im Siebenmeterschießen (5:4)Gruppe B FC Amberg II - SV Raigering 0:6 SC Germania II - Inter Bergsteig 2:2 SV Raigering - SC Germania II 9:0 Inter Bergsteig - FC Amberg II 0:1 FC Amberg II - SC Germania II 4:0 SV Raigering - Inter Bergsteig 9:01. SV Raigering 24: 0 9 2. FC Amberg II 5: 6 6 3. SV Inter Bergsteig 2:12 1 4. SC Germania II 2:15 1Halbfinale SV Raigering - SV Raigering II 2:0 FC Amberg - FC Amberg II 3:0Spiel um Platz 7 SC Germania - SC Germania II 3:0Spiel um Platz 5 Gärbershof - Inter Bergsteig 3:0Spiel um Platz 3 SV Raigering II - FC Amberg II 1:0Finale SV Raigering - FC Amberg 3:0