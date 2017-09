Die Ü 32-Fußballer des SV Raigering sind mittlerweile Dauergast bei der bayerischen Meisterschaft der Senioren A. Auch in diesem Jahr vertreten sie die Oberpfalz - und treffen dabei auch auf die Bayern.

Raigering. Die sieben Bezirksmeister und Titelverteidiger FC Bayern München spielen am Samstag, 23. September, auf dem Sportgelände des SC Schwabach ihren Meister aus. Seit Wiedergründung der Alten Herren der Raigeringer "Panduren" im Jahr 2009 qualifizierten sie sich bereits zum fünften Mal für dieses Turnier. Die Voraussetzung hierfür schafften sie mit der souveränen Meisterschaft in der Kreisliga Regensburg, die gleichzeitig den Titel Oberpfalzmeister bedeutete. Im vergangenen Jahr musste man sich dem Titelverteidiger und damals amtierenden deutschen Ü32-Meister FC Bayern München 0:1 im Finale geschlagen geben. Dies berechtigte dennoch zur Teilnahme am deutschen Ü32-Supercup, bei dem sich der SVR hervorragend schlug und von 40 Teams den 13. Platz erreichte.Revanche für die bittere Finalniederlage könnten die Raigeringer bereits in der Gruppenphase nehmen, da die Auslosung den Männern von Trainern Simon Gräß neben dem TSV Wasserburg (11.20 Uhr) und dem 1. FC Lichtenfels (12.45 Uhr) auch den FC Bayern München (14.10 Uhr) zuteilte. Gespielt wird in zwei 4er-Gruppen, wobei nur die Gruppensieger in das Endspiel (15.10 Uhr) einzieht. Dieser Modus lässt kaum Fehler zu und kann für Überraschungen sorgen. Favorit sind natürlich die großen Bayern, allerdings ist auch mit den Teams des TSV Bergrheinfeld (Sieger 2001 und 2014) sowie des Gastgebers SC Schwabach, mit den Ex-Profis Thomas Ziemer und Andreas Wolff, zu rechnen.Trotz einer bis dato guten Saison nimmt der SV Raigering wieder die Rolle des Underdogs ein, mit der er allerdings die letzten Jahre gut zurecht kam. Überraschen lassen werden sich die Top-Teams von den "Panduren" sicherlich nicht mehr, dafür erzielten sie in den vergangenen Jahren zu gute Ergebnisse.