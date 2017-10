Zwei gegen Eins, Drei gegen Fünf, Sechs gegen Vier, dazu Vorletzter gegen Schlusslicht - der zwölfte Spieltag der Fußball-Kreisliga Süd hat es in sich. Das Spitzenspiel steigt beim SC Luhe-Wildenau. Der Tabellenzweite erwartet den Liga-Primus FV Vilseck, der drei Punkte mehr auf dem Konto hat. Dritter gegen Fünfter heißt es im Duell des 1. FC Rieden gegen den TuS Rosenberg, Sechster gegen Vierter beim Spiel des SV 08 Auerbach gegen den SSV Paulsdorf. Am anderen Ende der Tabelle steht ebenfalls eine wichtige Partie auf dem Programm: Der TSV Eslarn (Platz 13) empfängt den SV Freudenberg. Der hat einen Zähler weniger und belegt den letzten Rang.

TSV Eslarn SV Freudenberg60 Minuten lang hielt der TSV Eslarn zuletzt den Spitzenreiter FV Vilseck in Schach, dann brachten zum Teil haarsträubende Fehler die Mannschaft binnen weniger Minuten auf die Verliererstraße. Im Kirchweihspiel geht es gegen den SV Freudenberg, den direkten Nachbarn im Tabellenkeller. "Die Marschroute ist klar: Mit einem Sieg wollen wir den Anschluss zu den Nichtabstiegsplätzen wieder herstellen", sagt Trainer Fabian Dimper.SC Luhe-Wildenau FV VilseckSpitzenspiel im Michael-Höhbauer-Stadion: Der Zweitplatzierte SC Luhe-Wildenau empfängt den noch ungeschlagenen Tabellenführer FV Vilseck. Beide Teams trennen nur drei Punkte. Der SC könnte mit einem Heimsieg aufgrund des direkten Vergleichs die Spitze übernehmen. Am letzten Spieltag tat sich Luhe-Wildenau beim ASV Haselmühl, einem der abwehrstärksten Teams der Liga, schwer. Es musste trotz vieler Chancen ein Foulelfmeter herhalten, um den Sieg unter Dach und Fach zu bringen. Vor dem gegnerischen Tor müssen die SC-Spieler im Spitzenspiel kaltschnäuziger auftreten. Beide Teams sind in der Abwehr mit erst acht Gegentoren die besten der Liga. Mit 27 geschossenen Toren ist der SC die Nummer zwei, die Mannschaft von FV-Trainer Hakan Boztepe mit 26 die Nummer drei der Offensiv-Rangliste. Eine der Hauptaufgaben der SC-Defensive wird sicher darin bestehen, den aktuell besten Torschützen der Liga, Stefan Liermann, unter Kontrolle zu bringen. Gleichzeitig muss die SC-Offensive Wege finden, damit FV-Torwart Michael Ruppert nicht im fünften Spiel in Folge seine weiße Weste behält.Germania Amberg ASV Haselmühl(tne) Der SC Germania ist seit mittlerweile vier Spielen ungeschlagen, errang in diesen vier Partien aber auch keinen Sieg. Immerhin wurde die zuletzt drei Spiele andauernde Torflaute am vergangenen Wochenende in Schmidmühlen endlich beendet und es gelangen zwei Treffer. Dass es dennoch nicht zum zweiten Saisonsieg reichte, war umso ärgerlicher. Ziel für die Germanen gegen den ASV Haselmühl ist es, den Torfluch nun auch bei Heimspielen zu beenden und den ersten Sieg auf eigenem Platz zu feiern. Denn bislang konnte die Matthies-Elf in fünf Partien am heimischen Langangerweg keinen einzigen Treffer erzielen. Vier Spiele endeten dabei mit einem torlosen Remis. Die Haselmühler sind nach ihrem grandiosen Saisonstart mittlerweile auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Den vier Siegen zu Beginn folgten zwei Unentschieden und auch schon vier Niederlagen. Die letzten beiden Partien verlor der ASV in Schmidmühlen und zu Hause gegen Luhe-Wildenau. Für die Germanen könnte dies die Gelegenheit sein, sich von den Abstiegsrängen abzusetzen. Im Anschluss an die Partie findet das traditionelle Weinfest im Sportheim statt.DJK Utzenhofen TSV Königstein(aun) Die Saison verlief für die DJK Utzenhofen bislang nicht wie erhofft, mit nur zehn Punkten steht sie nur knapp über der Linie zum Relegationsrang. Gegen den Tabellenletzten SV Freudenberg wurde am vergangenen Wochenende in einem teils zerfahrenen Spiel ein glücklicher 2:1-Sieg geholt. Dabei zeigten sich auch die Schwachpunkte der Lauterachtaler: mangelnde Leistung und schlechte Chancenverwertung. Die schwankenden Leistungen sind auch auf die vielen Umstellungen zurückzuführen, weil Spieler wegen Verletzungen und Urlaub fehlten. Im Spiel gegen Königstein fallen aller Voraussicht nach auch Jiri Abel und Christian Graf aus. Zurück im Kader ist dafür nach langer Verletzung Daniel Geitner. Der TSV Königstein steigerte sich nach einem schlechten Saisonstart mit sechs Niederlagen. Vier Siege in den letzten fünf Spielen brachten die Mannschaft von Christian Ringler bis auf Platz neun. Die DJK-Defensive wird ein besonderes Augenmerk auf die Gästeangreifer Benedikt Ertl und Christian Ringler legen müssen (Vorspiel, 13 Uhr: SG DJK Utzenhofen/Ursensollen II - FC Großalbershof II).1. FC Rieden TuS Rosenberg(riw) Noch hat der 1. FC Rieden eine hervorragende Ausgangsposition. Jedoch stehen jetzt die Wochen der Wahrheit an, in denen sich die Vilstaler beweisen müssen. Zunächst geht es gegen die beiden aufstrebenden unmittelbaren Tabellennachbarn aus Rosenberg und Paulsdorf - und dann kommt noch das Auswärtsderby gegen Schmidmühlen. Zuletzt lief es recht holprig, die spielerische Leichtigkeit fehlte, das Team zeigte Nerven. Der Aufsteiger aus Rosenberg dagegen ist in der Kreisliga noch ungeschlagen und reist mit dem torgefährlichsten Sturm selbstbewusst ins Vilstal. Dafür verantwortlich sind Topstürmer Pascal Behringer und Christoph Bäumler. Deren Kreise einzuengen wird schwierig, da zudem der Einsatz von FC-Kapitän Patrick Hosch fraglich ist. Positiv ist die Rückkehr von Daniel Humml nach seiner Verletzung aus dem Vilseck-Spiel. Eine Punkteteilung scheint aufgrund der Heimstärke durchaus realistisch und wäre in der derzeitigen Verfassung als Erfolg zu verbuchen.SV 08 Auerbach SSV Paulsdorf(sht) Nach der Berg- und Talfahrt der vergangenen Wochen liegt der SV 08 Auerbach nur noch im Tabellenmittelfeld und muss seine Ambitionen nach oben wohl begraben. Bei den Gästen ist die Situation zwar noch etwas besser, aber bei einer Niederlage droht auch ihnen das Abrutschen ins Mittelfeld. Demzufolge werden die Paulsdorfer alles daran setzen, um in Auerbach zu punkten, damit ihr Abstand noch oben nicht größer wird. Die Gäste sind seit sieben Spieltagen ungeschlagen. Vor der Saison hat Sebastian Binner das sportliche Kommando übernommen und konnte dabei auf eine homogene und eingespielte Mannschaft zurückgreifen. Personell gab es bei den Gästen kaum Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.Die Auerbacher hingegen werden vom Saisonbeginn an durch viele personelle Änderungen immer wieder zurückgeworfen und so gab es zuletzt nur bescheidene Erfolge. Auch an diesem Wochenende wird es wieder Kaderveränderungen geben müssen. Förster, Ficker und Manuel Trenz sind nach wie vor angeschlagen, ihr Einsatz ist fraglich. Definitiv ausfallen wird Altmann. Gegen Paulsdorf wird der Mannschaft erneut alles abverlangt werden. Insbesondere die mangelnde Chancenverwertung führte in den letzten Partien zu einigen Punktverlusten, was diesmal vermieden werden sollte.FC Edelsfeld SV Schmidmühlen(bkn) Lange Zeit schien es, als könnte der FCE beim Gastspiel in Paulsdorf dem Favoriten ein Unentschieden abtrotzen, doch eine Unachtsamkeit in der Schlussminute machte alle Hoffnungen auf einen Punktgewinn zunichte. Durch diesen erneuten Rückschlag steckt die Dehling-Elf weiter im Tabellenkeller fest. Nun trifft man auf den Aufsteiger SV Schmidmühlen, der sich in der neuen Umgebung gut eingelebt und sich im Mittelfeld der Tabelle einen Platz gesichert hat. Die Gäste mussten sich am vergangenen Spieltag gegen Germania Amberg mit einer Punkteteilung zufrieden geben und werden alles daran setzen, sich diese verlorenen Zähler am Hahnenkamm zurückzuholen. Für den FC Edelsfeld gilt es aus dem letzten Spiel die Lehren zu ziehen und die Konzentration und den Kampfgeist bis zum Schlusspfiff hochzuhalten (Vorspiel Reserven).