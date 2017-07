Das Vilstalderby in der Fußball-Kreisliga Süd ist eine klare Sache für den 1. FC Rieden, Neuling TuS Rosenberg holt sich aus elf Metern drei Punkte und der SV 08 Auerbach legt erst nach einer Gewitterpause so richtig los.

Aufsteiger SV Schmidmühlen startete mit einer 1:5-Niederlage beim Nachbarn 1. FC Rieden in die neue Saison. Genauso schlecht war der Auftakt für den SC Germania Amberg, der beim SV 08 Auerbach unterlag. Im Neulingsduell gewann der TuS Rosenberg 2:1 beim TSV Eslarn.1. FC Rieden 5:1 (1:0) SV SchmidmühlenTore: 1:0 (38., Foulelfmeter) Daniel Humml, 2:0 (51.) Tobias Eichenseer, 2:1 (61.) Maximilian Spies, 3:1 (62.) Daniel Humml, 4:1/5:1 (80./84.) Tobias Eichenseer - SR: Moritz Fischer (SpVgg Ebermannsdorf) - Zuschauer: 300 - Gelb-Rot: (86.) Alexander Graf.(riw) Der 1. FC Rieden bewies beim Derby wiederum seine Heimstärke und schickte den Gast mit einer 5:1-Packung nach Hause. In den ersten 15 Minuten versuchten beide Teams mit druckvollem und schnellem Spiel zum Erfolg zu kommen. Danach verflachte die Partie wegen der hohen Temperaturen etwas. Fast aus dem Nichts wurde dem FC nach Foul im Strafraum an Michael Fleischmann ein Strafstoß zugesprochen, den Daniel Humml verwandelte. Unmittelbar nach der Pause machte Rieden Druck und kam durch Tobias Eichenseer, der den Ball per Außenrist ins Tor bugsierte, zum 2:0. Nach Abstimmungsproblemen in der Hintermannschaft verkürzte Schmidmühlen durch Maximilian Spies. Dies war für Rieden gleichzeitig der Weckruf, dass es an diesem Tag mit einer durchschnittlichen Leistung nicht reichen würde. Der FC drehte auf und erhöhte nur eine Minute später durch Daniel Humml. Ihm gelang ein geniales Tor, als er sich am Strafraum den Ball aus der Luft angelte, ehe ihn der SV-Torwart mit den Händen erreichen konnte. Nach einer Drehung hob er den Ball über die mitgelaufenen Abwehrspieler zum vielumjubelten 3:1 ins Tor. Tobias Eichenseer erledigte - jeweils nach Vorlage von Daniel Humml - mit zwei weiteren Toren den Rest.DJK Utzenhofen 0:2 (0:1) SSV PaulsdorfTore: 0:1 (15.) Christian Schreier, 0:2 (78.) Tobias Scherm - SR: Johann Bauer (DJK/SpVgg Rohr) - Zuschauer: 75.(aun) Man darf das erste Heimspiel verlieren, und die Niederlage kann durchaus verdient sein. Vorausgesetzt, die Mannschaft hat sich gut verkauft. Dies machte zum Saisonauftakt die DJK Utzenhofen allerdings nicht. Gegen den SSV Paulsdorf kassierte das Team von Cheftrainer Mathias Pfeiffer eine 0:2-Niederlage. Beide Teams spielten von Beginn an mit offenem Visier, so dass den Zuschauern eine spannende Begegnung geboten wurde. Die Gäste verloren aber nie die Übersicht und setzten immer wieder die schnellen Flügelstürmer ein. Bereits in der 12. Minute hatte Jiri Abel eine aussichtsreiche Position vor dem SSV-Tor, doch der Ball ging knapp vorbei. Wenig später ein mustergültiger Konter über den schnellen Fabian Schreiner, dessen Flanke Christian Schreiner nur einschieben brauchte. In der 39. Minute hatte die DJK Glück: In eine Rückgabe von Augsberger sprintete Carsten Roth, traf aber nur den Pfosten. Nach der Pause erhöhte der Gastgeber den Druck: Mehrere Schüsse gingen knapp am Tor vorbei, oder wurden durch starke Paraden des SSV-Torhüters vereitelt. Als der Druck des SSV Paulsdorf nachließ, hofften die Utzenhofener immer noch auf einen Punkt. Diese Hoffnung wurde jedoch in der 78. Minute durch das 0:2 von Tobias Scherm zerstört. Die vielen Ausfälle (sechs Verletzte und zwei Urlauber) konnte die DJK letztlich nicht kompensieren.ASV Haselmühl 1:0 (0:0) FC EdelsfeldTor: 1:0 (50.) Daniel Ibler - SR: Jonas Kohn (Amberg) - Zuschauer: 100 - Besondere Vorkommnisse: (65.) Torwart Bernd Fischer (FCE) hält Foulelfmeter von Joel Lichtenfeld.(pme) Die Edelsfelder waren taktisch gut eingestellt und standen in der Anfangsphase sehr tief. Sie ließen den ASV kommen, waren aber mit Kontern stets gefährlich. Nach etwa einer halben Stunde wurde das Spielgeschehen etwas abwechslungsreicher, es gab aber auf beiden Seiten keine nennenswerten Chancen. Kurz nach Beginn der zweiten Hälfte setzte Sebastian Büdinger mit einem Pass über die Außenverteidiger hinweg Daniel Ibler in Szene, der aus spitzem Winkel ins lange Eck zum 1:0 einschob. Aufregung dann im Vilstalstadion, nachdem ein von Joel Lichtenfeld geschossener Foulelfmeter und auch der Nachschuss von Gästetorwart Bernd Fischer bravourös gehalten beziehungsweise entschärft wurden. Durch diese Aktion wurden die Gäste regelrecht aufgebaut und drängten in der Folgezeit gewaltig. Die beste Möglichkeit zum Ausgleich hatte Jan Wolf, als er alleine vor dem Tor aus kurzer Entfernung am langen Posten vorbei zielte. Insgesamt geht der etwas glückliche Sieg für den ASV Haselmühl in Ordnung.SC Luhe-Wildenau 3:2 (2:1) TSV KönigsteinTore: 0:1 (22.) Philipp Feldmann, 1:1 (33.) Nico Argauer, 2:1 (43., Foulelfmeter) Jan Broz, 3:1 (70.) Andreas Igl, 3:2 (75.) Michael Pirner - SR: Roman Mastalar (Wurz) - Zuschauer: 140.Nach einem Kraftakt in der zweiten Hälfte kam das Team von SC-Trainer Roland Rittner zu einem verdienten Auftaktsieg. In der 22. Minute die Königsteiner Führung nach einer Unaufmerksamkeit in der SC-Abwehr, die Philipp Feldmann eiskalt nutzte. Nach einer schnellen Kombination sorgte Nico Argauer für den Ausgleich (33.). Kurz vor der Pause wurde Andreas Igl unfair im Strafraum gebremst, den Elfmeter verwandelte Jan Broz zum 2:1. Nach dem Seitenwechsel kam der TSV Königstein zwar besser ins Spiel, den nächsten Treffer erzielten aber die Gastgeber. Nach einem Doppelpass von Johannes Schreier und Benjamin Urban, traf Andreas Igl mit einem Linksschuss ins lange Eck. Nach einem Einwurf in der 75. Minute für den SC Luhe-Wildenau nutzte Michael Pirner eine Unachtsamkeit der SC-Abwehr zum 3:2-Anschlusstreffer.TSV Eslarn 1:2 (0:1) TuS RosenbergTore: 0:1 (20., Foulelfmeter) Pascal Behringer, 1:1 (76.) Adam Like, 1:2 (88., Foulelfmeter) Patrick Wölfel - SR: Klaus Gilch (Freihung) - Zuschauer: 111 - Gelb-Rot: (90.) Matthias Zankl (TSV).Durch zwei verwandeltete Foulelfmeter gewann der TuS Rosenberg das Aufsteigerduell. In Hälfte eins war am Spielstil beider Mannschaften ein leichtes Fremdeln mit der neuartigen Kreisliga-Situation abzulesen, das zum Ende hin aber austherapiert war. Bis zur Pause war der TuS optisch präsenter. In der 20. Minute verwandelte Behringer einen Foulelfmeter zum 0:1. Nach 30 Minuten rettete Kral mit einer Grätsche in allerletzter Sekunde vor dem frei auf Liebl zustürmenden TuS-Angreifer. Pünktlich zum zweiten Durchgang weckte Fabian Dimper die Eslarner Lebensgeister: In der 48. Minute ließ Like über rechts ein halbes Dutzend TuS-Verteidiger stehen, spielte scharf in die Mitte, wo Hölzl den Ball aus wenigen Metern knapp vorbeischob. In der 76. Minute traf Like zum Ausgleich. Die Schlussphase brachte Chancen hüben wie drüben. Den Lucky-Punch schüttelte dieses Mal jedoch der TuS aus dem Ärmel: Wölfel erzielte in der 89. Minute mit einem weiteren Foulelfmeter den Rosenberger Siegtreffer.SV 08 Auerbach 5:1 (0:0) Germania AmbergTore: 1:0 (50.) Matthias Förster, 2:0 (66.) Paul Zura, 3:0 (69.) Daniel Maier, 3:1 (73.) Florian Danzer, 4:1 (80.) Manuel Trenz, 5:1 (82.) Matthias Hausner - SR: Reinhold Schramm (Ramsenthal) - Zuschauer: 80.(sht) Beide Teams agierten aus einer sicheren und soliden Abwehr und so waren in der ersten Hälfte kaum hochkarätige Chancen zu verzeichnen. Die Gäste kamen nur selten mit der ganzen Mannschaft nach vorne und so resultierten ihre Möglichkeiten zumeist aus Distanzschüssen. Die erste Hälfte hatte nur wenige Höhepunkte und war vor allem durch verbissenen Kampf im Mittelfeld geprägt. Nach der Pause erhöhten die Auerbacher den Druck. In der 50. Minute landete eine Kombination über Hausner und Trenz im Strafraum bei Matthias Förster, der sich gegen seinen Gegenspieler durchsetzte und aus 14 Metern zum 1:0 ins lange Eck traf. Der Spielfluss beider Teams wurde in der Folge durch eine zehnminütige Gewitter-Unterbrechung gestört. Nach Wiederanpfiff hatten die Auerbacher mehr vom Spiel. Einen Freistoß drückte Zura zum 2:0 über die Linie, wenig später traf Daniel Maier aus sechs Metern zum 3:0. Doch in der 73. Minute köpfte Florian Danzer zum 3:1 ein. Von diesem Gegentreffer ließen sich die Auerbacher aber nicht beirren und schraubten das Ergebnis durch einen Volleytreffer von Manuel Trenz und einem Heber von Hausner auf 5:1.