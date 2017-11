Am Samstag traten die Ringer des RC Bergsteig Amberg zu ihrem vorletzten Kampf der laufenden Bezirksliga-Saison an. Das Team musste sich spalten, da die Jugend als Gast in Geiselhöring und die Männer beim ASV Neumarkt kämpften. Trainer Peter Leifridt führte seine Jungs mit dem Punktestand von 28:12 zu einem klaren Sieg. Parallel errangen die Männer einen Sieg mit 28:20 in der Neumarkter Halle.

Trotz fehlenden Schwergewicht (130 kg) und Leichtgewicht (57 kg) holten die Ringer die nötigen Punkte, um sich ihren Tabellenplatz zwei weiterhin zu sichern. Herauszuheben war der Sieg des kleinen Richard Findling, der in der 29-kg-Gewichtsklasse kämpfte wie ein Großer.Zwei feierten ein Comeback bei den Männern: Dominik Redich (86 kg) und Sergej Petrenko (96 kg) errangen beide nach ihren Verletzungen wieder wertvolle Punkte für die Mannschaft. Weitere Sieger des Abends waren Roman Leifridt (61 kg) und Schultersieger Vladimir Lukaschwetisch (66 kg).