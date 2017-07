Ringer mit guten Platzierungen in Burgebrach

Zu Ehren des im Jahre 1993 verstorbenen erfolgreichen deutschen Ringer Jean Földeák, fand das Jean-Foeldeak-Turnier in Burgebrach statt. Dieses Jahr nahmen 181 Kinder und Jugendliche aus 20 Vereinen teil.

Auf drei Matten lieferten sich die jungen Sportler sehr spannende und zum Teil knappe Kämpfe. Trotz einiger Ausfälle der Amberger Ringer hat der Ringerclub sich wieder von seiner besten Seite gezeigt und großes Lob für die herausragende Jugendarbeit in der Ringersparte erhalten.Folgend die Platzierungen: E-Jugend: 1. Platz: Maximilian Haupt (42 kg); 2. Platz: Ilja Serebrennikov (29 kg); 3. Platz: Timofej Konovalov (34 kg). C-Jugend: 1. Platz: David Haupt (50 kg); 3. Platz: Nikita Zorn (38 kg). B-Jugend: 3. Platz: David Hahn (63 kg). A-Jugend: 2. Platz: Sebastian Lukasevic (100 kg).Nun bereitet sich der RCB Amberg auf die kommende Saison im September vor. Die Mannschaftskämpfe finden immer Samstags in der Barbara-Turnhalle statt. Die Herrenmannschaft strebt dieses Jahr den Aufstieg an. Nachdem Sie letztes Jahr knapp den ersten Platz verpasst haben, dürfen sich die Zuschauer dieses Jahr auf eine spannende Saison freuen.