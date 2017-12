Nach zwei Auswärtsniederlagen wollen die Oberpfälzer Rollstuhlbasketballer wieder zurück auf Erfolgskurs - das gelingt ihnen in der Amberger triMAX-Halle.

Die Rollactiv Baskets schlugen den RSV Bayreuth (67:49) und RBB München II (89:57) deutlich. Außer ohne den immer noch verletzten Weiss konnten sie wieder in Vollbesetzung antreten. Hochmotiviert traf die Oberpfälzer Truppe im ersten Spiel auf die punktgleichen Bayreuther.Die Baskets mussten sich im ersten Viertel erst an ihre neu formierte Aufstellung gewöhnen. Denn mit Nadine Komm spielte erstmalig eine zweite Frau in der "starting five". Im weiteren Spielverlauf kam man aber immer besser ins Rollen.Gerade gegen die Ausgeglichenheit der Center und Distanzpositionen, und das schnelle Spiel des Teams der Oberpfälzer, fanden die Gäste aus Bayreuth keine Lösung. Immer häufiger gelang es den Baskets, die Bayreuther in Zeitprobleme zu bringen und selbst Korb um Korb zu erzielen. Besonders die große Klasse von Gesche Schünemann, die das Team als Spielmacherin zu etlichen erfolgreichen Angriffen führte, machte nun den Unterschied. Die Gäste aus Franken fanden keine Mittel dagegen und kassierten am Ende eine klare 49:67-Niederlage.Rollactiv Baskets: Schünemann 21 Punkte, Markus 17, Giacometti 15, Mückl 10, Wolf 4. Im zweiten Spiel trafen die Oberpfälzer auf RBB München II. Die wiederum verloren ihr Spiel gegen die Bayreuther erstaunlich knapp. Die Oberpfälzer waren gewarnt und entsprechend konzentriert. Gleich von Beginn an machte das Team erheblichen Druck in der Defense und erzielte mit einer Vielzahl von erfolgreichen Schnellangriffen eine deutliche Führung. Bereits bis zur Halbzeit führten die Baskets mit 45:21. Auch in dieser Partie war die Ausgeglichenheit auf den Positionen sowie das druckvolle Spiel der Schlüssel zum Erfolg. Das Team aus München hatte nie wirkliche eine Chance. Schon ab der ersten Hälfte konnten die Baskets mit dem Einwechslungen von der Bank beginnen und siegten am Ende deutlich mit 89:57. Zum Ende der Hinrunde belegen die Rollactiv Baskets den vierten Tabellenplatz der Regionalliga Süd.Rollactiv Baskets: Schünemann 36, Markus 19, Mückl 15, Giacometti 9, Stangl 4, Schmid 4, Neubauer 2

Regionalliga Süd

Rollactiv Baskets - RSV Bayreuth 67:49RSV Bayreuth - RBB München II 55:49Rollactiv - RBB München II 89:571. RSC Tirol 14:2 495:4132. RSKV Tübingen 12:4 404:3683. RSV Bayreuth 10:6 428:3934. Rollactiv-Bas. Oberpfalz 8:4 361:3145. RSV Basket Salzburg II 8:8 395:4136. RBB München II 6:10 431:4747. MTV Stuttgart 4:12 350:3968. USC München II 2:10 282:3219. SB-DJK Rosenheim 2:10 251:305