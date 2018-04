Frauenfußball Landesliga Süd







Reichenberg - Kaufbeuren Sa. 16 Uhr



Ingolstadt II - Ruderting So. 12 Uhr



Theuern - Augsburg So. 15 Uhr



Wacker II - Kempten So. 15.15 Uhr



Amicitia - Obereichstätt So. 16 Uhr



Bezirksoberliga



Nabburg - Thalmassing Sa. 17 Uhr



Wilting - Neudorf Sa. 17 Uhr



SC Regensburg II - Altenstadt/V. So. 15 Uhr



SpVgg SV Weiden - Auerbach So. 15 Uhr



Bezirksliga Nord



Teunz - Ursensollen Sa. 16 Uhr



Flossenbürg - Edelsfeld Sa. 17 Uhr



Rosenberg - Ebermannsdorf Sa. 17 Uhr



Theuern II - Dachelhofen So. 13 Uhr



Leonberg - Schwandorf So. 13.15 Uhr



Kreisliga 1



Eschenbach - Störnstein Sa. 17 Uhr



Gebenbach - Etzenricht Sa. 17 Uhr



Neusorg II - Auerbach II So. 13 Uhr



Ensdorf - Theuern III So. 17 Uhr

Nach einem spielfreien Wochenende heißt der nächste Gegner des SV 08 Auerbach in der Frauenfußball-Bezirksoberliga SpVgg SV Weiden. Gegen den direkten Tabellennachbarn wäre ein Sieg wichtig, um die gute Position (Platz fünf) auch halten zu können.

In der Bezirksliga Nord empfängt der TuS Rosenberg die SpVgg Ebermannsdorf zum Landkreisderby. Das Hinspiel endete furios mit 4:4. Die Gäste gehen nach drei Siegen in Folge mit viel Selbstvertrauen in das Spiel. Die Heimelf hingegen könnte einen Dreier gut gebrauchen, um den Abstand zur Gefahrenzone wieder zu vergrößern. Die SG Ursensollen/Illschwang reist zum FC OVI-Teunz. Ein Duell auf Augenhöhe, das man in der Hinrunde knapp für sich entschied, was man wiederholen will. Der FC Edelsfeld bestreitet sein Auswärtsspiel beim Tabellenachten TSV Flossenbürg. Der sollte für den Spitzenreiter kein Problem darstellen, was man auch im Hinspiel mit einem 8:1-Erfolg bewies.Der TSV Theuern II empfängt den TuS Dachelhofen. Keine leichte Aufgabe, da sich die Gäste im Abstiegskampf befinden und alles daran setzen werden, um die gefährliche Zone zu verlassen.