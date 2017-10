Eine besondere Aufgabe steht den Keglern von FEB Amberg in der Bundesliga bevor. Am Samstag, 28. Oktober, um 13.30 Uhr dürfen sich die Amberger Kegelfans auf den amtierenden Deutschen Meister Rot-Weiß Zerbst freuen - und auf zwei Ex-Amberger.

Die Mannschaft aus Zerbst steht erwartungsgemäß mit 10:0 an der Tabellenspitze, und beim Weltpokal konnten sich die Mannen um Teamchef Timo Hoffmann über die Silbermedaille holten und ihren Platz in der Internationalen Spitzen behaupten.Aber auch FEB Amberg braucht sich nicht verstecken. In der Liga hatte man bereits den einen oder anderen Konkurrenten als Gegner. Beim SKC Staffelstein oder dem TSV Breitengüßbach bedurfte es einer gewaltigen Willensleistung, um die Punkte entführen zu können.Dies sollte Warnung genug für das Top-Team aus Zerbst sein, um die Partie in Amberg nicht auf die Leiche Schulter zu nehmen. Neben Timo Hoffmann ist die Mannschaft aus Zerbst ausschließlich mit Top-Spielern besetzt. Uros Stoklas, Boris Benedikt sind aus dem internationalen Spitze nicht wegzudenken. Mit Thomas Schneider, Fabian Seitz oder Jürgen Pointinger stehen weitere Top-Spieler zur Verfügung.Doch mit besonderer Spannung werden die beiden ehemaligen Amberger Manuel Weiß und Matthias Weber erwartet, die inzwischen ebenfalls zu den besten Keglern in Deutschland gehören.Die Amberger wissen zwar, dass es in diesem Spiel wenig zu bestellen gibt, doch gleichzeitig freut sich jeder einzelne darauf sich, mit den besten seiner Zunft messen zu können. Einmal mehr wird es darum gehen, sich gut zu verkaufen und Spielpraxis auf hohem Niveau zu sammeln. Auch wird jeder einzelne Amberger versuchen, für sich ein Erfolgserlebnis zu verbuchen und sein Duell zu gewinnen. Kapitän Wehner muss voraussichtlich auf Wolfgang Häckl verzichten, doch der Rest seiner Mannschaft ist fit und bereit, gegen Zerbst ein tolles Spiel abzuliefern.