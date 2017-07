Der neunjährige Pimpf hat auf seinem Laufshirt ganz dick "Ironman" aufgedruckt und kämpft entschlossen die letzten Meter auf der Laufstrecke entlang der Stadtmauer - ein kleiner Pirat kurz vor dem Ziel "seines" Triathlons.

Zuvor hatte er schon 100 m Schwimmen, 3 Kilometer auf dem Rad und jetzt fast schon 400 m in den Laufschuhen absolviert. Den anderen 17-jährigen Teilnehmern aus der Wettkampfklasse Jugend A geht der kleine Triathlet aber grade so bis zur Hüfte. Leo Eckl und Lukas Meyer vom CIS Amberg erreichen als Spitzenreiter ihrer Altersklasse aber genauso kraftvoll den Wendepunkt der Laufstrecke und erinnern den Streckenposten direkt an zwei Dampfmaschinen, wie sie so daher kommen - so energiegeladen absolvieren sie ihren letzten Part des Amberger Piratentriathlons.Dieser fand am Samstag inzwischen zum 18. Mal im besten dafür geeigneten Landesgartenschaugelände rund um das Amberger Kurfürstenbad statt. Das Wetter war ideal für diesen Ausdauerwettkampf und so brauchte die medizinische Versorgung um Dr. Franz Eckl und den BRK Amberg, die selber mit dem Radl unterwegs waren, nicht einzugreifen. Cheforganisator Franz Gerl freute sich über 100 angehende Ausdauersportler, die zu dieser Veranstaltung gemeldet hatten, die in enger Zusammenarbeit mit den Amberger Stadtwerken, dem Jugendamt und nach Auflösung der SGS Amberg nun mit dem CIS Amberg veranstaltet wird.Die Piraten warteten derweil auf den ersehnten Startschuss: Die einen im gestylten Triathlon-Outfit, viele andere waren aber auch da, um zum ersten Mal bei einem solchen Event dabei zu sein und um einfach nur zu finishen. Lukas Meyer (CIS Amberg, Jahrgang 2000) siegte in der Klasse Jugend A in 29:19 Minuten und nur drei Sekunden hinter ihm durchlief Ben Eckl (ebenfalls CIS) das Ziel. Erstes Mädchen wurde Lorena Schober in 33:45. Sie hatten 300 m schwimmen, 9 km auf dem Rad und 2000m Lauf zu absolvieren.In der Klasse Jugend B (gleiche Distanzen wie Jugend A) wurde Noah Treptow (CIS) in 31:30 Minuten Erster, bei den Mädchen siegte Fenja Sommer vom TSV Zirndorf in 32:32 Minuten. Die Schülerklasse A (Distanzen wie vorher) dominierten Benjamin Schindler vom Team Ghost in 32:34 Minuten und Anika Schneider (CIS) in 34:50 Minuten. Und die Kleinsten hatten lediglich 50m im Becken und 200 m auf der Laufstrecke zu absolvieren. Hier siegte Leyla Geranmayeh (CIS) in 3:52 Minuten, nur eine Sekunde hinter ihr Florian Kinzler vom TV Amberg. Die erfolgreichen Amberger Jungtriathleten entstammen in der Mehrzahl den SGS-Powerspeedys, bei denen sich jetzt die intensive Trainingsarbeit der vergangenen Jahre auszahlte.

Jugend A

1. Lukas Mayer, CIS Amberg 29:192. Benedikt Eckl, CIS Amberg 29:203. Falko Schmitt, TSV Altenfurt 31:01Jugend B1. Noah Treptow, CIS Amberg 31:302. Hannes Lell, TV Burglengenfeld 31:493. Leon Gebert, CIS Amberg 31:55Schüler A1. Benjamin Schindler, Team Ghost 32:342. Jung Markus, Tristar Regensburg 33:543. Luca Bukenberger, CIS Amberg 34:22Schüler B1. Jana Gömmel, TSV Zirndorf 23:002. Louis Baierl, DJK Weiden 24:143. Anna Brugger, ATS Kulmbach 24:29Schüler C1. Laura Bischof, TSV Katzwang 13:442. Maximilian Tutsch, CIS Amberg 13:513. Artem Vasilyev, MRRC 13:53Schüler D1. Leyla Geranmayeh, CIS Amberg 03:522. Florian Kinzler, TV Amberg 03:533. Lukas Greil, Hahnbach 04:06___Alle Ergebnisse: