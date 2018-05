Der TC Amberg am Schanzl mausert sich in der Tennis-Regionalliga der Damen allmählich zum Favoritenschreck, denn er besiegte das ambitionierte Weiß-Blau Würzburg mit 6:3. Die überraschende 4:2-Führung nach den Einzeln ließen sie sich die Ambergerinnen in den Doppeln in bewährter Aufstellung nicht mehr nehmen.

An Nummer zwei zeigte die Würzburgerin Noelia Bouzo Zanetti klassisches spanisches Sandplatztennis und ließ Martina Borecka beim 6:1/6:1 keine Chance. Ambergs Nummer vier Anita Husaric ging von Beginn an sehr konzentriert zu Werke und kontrollierte die Ballwechsel zu einem glatten 6:2/6:3-Erfolg gegen Andrea Plecita. An Nummer sechs verunsicherte Katerina Siskova ihre junge Gegnerin Alina Staudt ein ums andere Mal mit ihrem variantenreichen Spiel und brachte mit 6:4/7:5 einen wichtigen Punkt nach Hause.In der Dreier-Paarung konnte Mira Stegmann ihre Vorteile nicht zu Spielgewinnen nutzen und musste mit 2:6/1:6 gegen ihre ehemalige Kaderkollegin Anne Knüttel klein beigeben. Karolina Vlachova ließ sich durch die Aufschlagknaller der Würzburgerin Anna Uljanov nicht beeindrucken, zwang diese mit kurzen Slice-Bällen zu Fehlern und siegte mit 6:4/6:0. Nun lag es im Topspiel an Lena Ruppert, gegen Cristina Ene, derzeit Nummer 710 der Weltrangliste, den vierten Punkt zu holen. Nach mit 7:5 gewonnenem ersten Satz entwickelte sich ein echter Tenniskrimi. Die Rumänin konterte, doch die Ambergerin lief zur Hochform auf, führte mit 6:5, konnte aber vier Matchbälle nicht verwerten. Die nächsten vier bei 6:2 im Tiebreak reichten zwar wieder nicht, aber beim 8:6 konnte man auf Amberger Seite schließlich erleichtert aufatmen.Von seinen bewährten Doppeln wurde Coach Petr Strobl nicht enttäuscht. Das Dreierdoppel Vlachova/Siskova sicherte in überlegener Manier gegen Plecita/Uljanov den Sieg mit 6:1/6:2. Das Einserdoppel Ruppert/Stegmann stand gegen Ene/Knüttel mit 2:6/2:6 auf verlorenem Posten, während das Zweierdoppel Borecka/Husaric gegen Bouzo Zanotti/Staudt bei 6:3/3:6 den Match-Tiebreak mit 16:14 erst in der Halle erfolgreich beendete.