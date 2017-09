Windischeschenbach. Leistung lohnt sich: Beim Ligaabschluss verteilten die Ligasekretäre Reinhold Brummer und Albert Bauer Preisgelder in Höhe von 20 000 Euro an die erfolgreichsten Teams der Dartliga "Oberpfalz Nord". In der Spielkiste in Windischeschenbach blickten die Ligasekretäre auf die abgelaufene Saison zurück. Die besten Mannschaften erhielten Urkunden, Pokale und Schecks. Erster in der Bezirksoberliga wurden die "Red Devils" aus Rothenstadt, qualifizierten sich für die Relegation zur Bundesliga, verpassten aber den Aufstieg. Zweiter wurden die "Real Bad Boy's" Weiden, Dritter "DC Lions" aus Amberg. In die Bezirksoberliga steigt das "Jack Team" aus Mantel auf. Auch die neuen Spielpläne wurden bekannt gegeben. Die neue Saison startet bereits am Samstag, 23. September. Bild: hfz