Der TC Amberg am Schanzl nutzt die Gunst die Stunde und holt sich gegen Schwaben Augsburg mit einem 6:3 die ersten Punkte in der Tennis-Regionalliga Südost der Damen.

Mit dem Glück der Tüchtigen gewannen die Ambergerinnen in ihrem ersten Saisonspiel am Sonntag vier von fünf Match-Tiebreaks und bezwangen den Meisterschaftsanwärter Schwaben Augsburg, der allerdings ohne seine Spitzenspielerin Michaela Bayerlova antreten musste. In der ersten Runde lieferten sich an Nummer zwei Martina Borecka (Schanzl) und Maria Schneider einen knallharten Schlagabtausch. Beim 2:6 fehlte der Ambergerin zunächst die Präzision. Im zweiten Satz brachten ihre sensationellen Stopps von der Grundlinie die Wende zu einem 6:3 und einem 10:3 im Match-Tiebreak.Einen kuriosen Verlauf nahm die Begegnung zwischen der Ambergerin Anita Husaric und der "alten Dame" Alena Vaskova. Nach einem glatten 0:6 diktierte die Schanzl-Spielerin den zweiten Satz mit 6:1, brach aber mit 4:10 im Match-Tiebreak wieder ein. Für ein Wechselbad der Gefühle sorgte an Nummer sechs die Ambergerin Katerina Siskova gegen Julia Jung. Viele leichte Fehler kosteten sie den ersten Satz mit 4:6. Im zweiten Durchgang stabilisierte sie ihre Aufschlagspiele, rettete sich in den Tiebreak zum 7:6 und holte sich auch den Match-Tiebreak mit 10:7.Zum Topspiel stellte sich Lena Ruppert trotz ihrer Oberschenkelverletzung in den Dienst der Mannschaft. Die Augsburgerin Tereza Polanska erkannte das Handicap sehr bald und nutzte den mangelnden Antritt der Ambergerin mit vielen Stopbällen zum 4:6/2:6-Erfolg. Mira Stegmann (Amberg) konnte im ersten Satz mit mutigem Spiel dem Druck von Aneta Laboutkova lange widerstehen, geriet aber zusehends in die Defensive und musste schließlich mit 6:7/1:6 die Segel streichen.Eine beeindruckende Vorstellung bot Karolina Vlachova, Ambergs Nummer fünf. Mit sicherem Grundlinienspiel jagte sie Carolin Jung übers Feld zu einem klaren 6:0/6:1-Sieg. Beim Stand von 3:3 nach den Einzeln zauberte Coach Petr Strobl die genau richtigen Doppel aus dem Hut.Das Zweier-Doppel Borecka/Husaric legte gegen Laboutkova/Vaskova nach spektakulären Ballwechseln mit 5:7/6:2/10:3 den ersten Punkt vor. Das Einser-Doppel Ruppert/Stegmann fuhr dann gegen die favorisierten Polanska/Carolin Jung mit 6:4/6:4 etwas überraschend den Turniersieg nach Hause. Zuletzt rundeten Vlachova/Siskova gegen Schneider/Julia Jung das Ergebnis noch mit einem 6:7/7:6/10:5-Sieg ab.