Der TC Amberg am Schanzl bleibt in der Tennis-Regionalliga der Herren auf Erfolgskurs. Nach den beiden Siegen am Auftaktwochenende gewann das Team von Trainer Richard Vogel auch die Partien gegen Iphitos München (6:3) und beim TSV Starnberg (5:4) und rangiert mit dem ebenfalls noch verlustpunktfreien TC Rot-Blau Regensburg an der Tabellenspitze. Am kommenden Samstag, 22. Juli (11 Uhr), steigt das Spitzenspiel auf der Anlage am Schanzl.

Gegen 14 Uhr gab es am Samstag besorgte Mienen bei den Ambergern: Iphitos München war verstärkt angereist und erwies sich zunächst als harter Brocken. Leopold Gomez Islinger hatte gerade nach zweieinhalb Stunden hartem Kampf als dritter Spieler in Folge sein Einzel verloren und auch Maxi Pongratz lag mit 0:1 Sätzen zurück.Doch er drehte sein Match und behielt - wie auch Nicolas Reissig auf dem Centre-Court - im Match-Tiebreak die Oberhand. Der an Nummer drei aufgelaufene Peter Heller hatte keine Mühe und war in zwei glatten Sätzen erfolgreich. So wurde aus einem 0:3 ein 3:3 nach den Einzeln und plötzlich war die Begegnung wieder offen.Erneut zeigte sich - sehr zur Freude der Zuschauer - wie doppelstark die Amberger Herren sind: Alle drei Doppel punkteten und tüteten den dritten Sieg in Folge ein. Eine sehr starke Leistung der Schanzl-Herren. (Ein Bericht über die Partie in Starnberg folgt).Regionalliga HerrenSchanzl Amberg 6:3 Iphitos MünchenNicolas Reissig - Gianni Mina 6:4/5:7/11:9Albert Wagner - Denys Molchanov 4:6/4:6Peter Heller - Marc Rath 6:2/6:4Leopold Gomez Islinger - Andrew Ruppli 7:5/3:6/7:10Maxi Pongratz - Alex Braun 6:7/6:4/10:5Christopher Patzanovsky - Alexander Erler 4:6/4:6Reissig/Heller - Mina/Molchanov 3:6/6:3/10:2Wagner/Patzanovsky - Rath/Erler 6:1/6:3Gomez Islinger/Pongratz - Ruppli/Braun 6:4/6:0