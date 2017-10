Die einen haben erst einen Sieg, die anderen nur eine Niederlage. Auf dem Papier ist die Sache klar: Der SV Freudenberg, Schlusslicht der Fußball-Kreisliga Süd, ist im letzten Hinrundenspiel krasser Außenseiter gegen Spitzenreiter SC Luhe-Wildenau. Der punktgleiche Zweite FV Vilseck bekommt es mit den Minimalisten aus Haselmühl zu tun. Dem gelangen in zwölf Spielen gerade einmal elf Treffer. Da er aber auch nur 13 kassierte, reichen die für Rang sechs. In Paulsdorf steigt das Verfolgerduell zwischen dem Tabellendritten und dem einen Platz dahinter folgenden 1. FC Rieden. Um wichtige Zähler im Kampf gegen den Abstieg geht es in der Partie zwischen dem Tabellenelften Germania Amberg und dem Vorletzten FC Edelsfeld.

TuS Rosenberg DJK Utzenhofen(kok) Die Mannschaft von TuS-Trainer Rainer Summerer, die sich weiter als ungeschlagener Aufsteiger prächtig präsentiert, holte beim 4:1-Sieg gegen den unmittelbar vor ihr platzierten 1. FC Rieden nicht nur drei Punkte, sondern auch viel Selbstvertrauen für die letzte Hinrundenpartie gegen Utzenhofen. Bei den Gästen ist die Situation deutlich schlechter, sie befinden sich im hinteren Feld der Tabelle und sind mit lediglich drei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz Zehnter. Ihnen gelang beim 1:1 gegen Königstein zuletzt zumindest ein kleines Erfolgserlebnis. Beginn ist am Samstag um 15 Uhr (Reserve 13.15 Uhr gegen SG Ensdorf II).FV Vilseck ASV Haselmühl(mc) Am vorletzten Spieltag der Vorrunde erwischte es auch der FV Vilseck, der bei seinem Gastspiel in Luhe-Wildenau seine erste Saisonniederlage hinnehmen musste. Nun kommt am Samstag (15 Uhr) mit dem ASV Haselmühl ein Gegner, der mit elf Treffern 20 Punkte holte. Dagegen kassierten die Gäste in den zwölf Begegnungen erst 13 Treffer, so dass klar ist, dass die Mannschaft von Trainer Oliver Eckl ihre Qualitäten hauptsächlich im defensiven Bereich hat. Meist genügt den Vilstalern ein Tor, um die Partie nach Hause zu schaukeln.Dagegen muss die Mannschaft von FV-Coach Hakan Boztepe ein Mittel finden, wenn der Heimnimbus gewahrt bleiben soll. Seit dem Amtsantritt des Vilsecker Trainers vor einem Jahr, hat der FV zu Hause kein Spiel mehr verloren - und diese Serie soll auch nach dem letzten Spieltag der Vorrunde noch Bestand haben. Zudem wäre es sowohl für die Spieler als auch für die Fans erfreulich, wenn man mit einem Sieg danach fröhlich die Burg-Kirwa feiern könnte. Dafür muss aber die Mannschaft über 90 Minuten hart arbeiten und vor allem im Mittelfeld beweglicher und lauffreudiger wie zu letzt in Luhe werden. Das Zeug dazu haben die jungen Burschen, doch fehlt es zwischendurch immer wieder an der geistigen Umsetzung.Germania Amberg FC Edelsfeld(tne) Angesichts der Tabellensituation muss es das große Ziel der Germanen sein, den ersten Heimsieg einzufahren. Immerhin konnte die Matthies-Truppe den Heimtorfluch in der vergangenen Woche beenden, dennoch setzte es gegen den ASV Haselmühl die fünfte Saisonniederlage. Die Lage für die Platzherren wird immer prekärer, nur noch ein Punkt trennt den SCG von dem Abstiegsrelegationsplatz. Die extrem schwache Offensive - lediglich neun Tore wurden bislang erzielt werden, ist das große Manko der Germanen. Die Gäste aus Edelsfeld belegen aktuell den vorletzten Tabellenplatz und verspielten am vergangenen Wochenende zu Hause gegen den SV Schmidmühlen eine 3:1-Führung und mussten sich am Ende mit einem 3:3-Unentschieden begnügen. Mit einem Sieg in Amberg könnten sie die Germanen überholen und die Abstiegsränge verlassen.SV Schmidmühlen SV 08 Auerbach(fop) Zwei Heimspiele in Folge stehen nun für Schmidmühlen an. Mit den bisher erreichten 14 Punkten ist man sehr zufrieden. Vielfach, auch von den eigenen Anhängern, wurde der SV als Absteiger Nummer eins gehandelt. Aber die Mannschaft von Trainer Stefan Linz hat sich trotz zahlreicher Verletzungen in der Mitte der Tabelle festgesetzt. Zuletzt holte sie beim 3:3 in Edelsfeld einen wichtigen Punkt, obwohl sie bereits mit 1:3 zurücklag und die letzten 30 Minuten nur zu zehnt auf dem Platz stand. So blieb der Abstand von sieben Punkten auf den unmittelbaren Mitstreiter um den Klassenerhalt gleich. Zum Ende der Vorrunde trifft der SV nun auf den unmittelbaren Tabellennachbarn aus Auerbach. Die Mannschaft von Spielertrainer Marko Scholz liegt drei Punkte vor dem Gastgeber und musste am vergangenen Spieltag eine bittere 0:3-Heimniederlage gegen Paulsdorf hinnehmen. Schmidmühlens Ziel vor dem Spiel können daher nur drei Punkte sein.SV Freudenberg SC Luhe-Wildenau(koa) Zum Duell David gegen Goliath kommt es am Samstag (16 Uhr) in Freudenberg. Die Hausherren erwarten den Tabellenführer SC Luhe-Wildenau, der vergangene Woche den FV Vilseck mit 2:0 besiegte und somit den "Platz an der Sonne" übernahm. Bei der Heimelf wird es von Woche zu Woche immer düsterer. Dass man vom Kellerduell in Eslarn wieder mit leeren Händen die Heimreise antreten musste, nagt zusätzlich am Selbstbewusstsein der Truppe um Coach Thomas Roth. Dieser ist um seinen Job nicht zu beneiden, muss er doch Woche für Woche eine andere Formation ins Rennen schicken, weil immer wieder verletzungs- oder berufsbedingt wichtige Spieler ausfallen. Dass sich diese Woche mit Michael Roith ein weiter dazugesellt hat, schmerzt umso mehr, war er bisher doch einer der stärksten Akteure. Wolfgang Daucher wird seine letzte Partie für den SVF bestreiten, bevor er beruflich nicht mehr zur Verfügung steht. Somit geht der SV als krasser Außenseiter in die Partie, in der es eigentlich nur darum geht, wie hoch der Sieg der Gäste ausfallen wird. Im Anschluss an das Spiel findet im Sportheim die traditionelle Sportler-Kirwa statt.SSV Paulsdorf 1. FC Rieden(tbe) Vergangenes Wochenende fuhr die Mannschaft von Trainer Binner einen Auswärtssieg ein, der so nicht erwartet werden konnte. Mit einem konzentrierten Spiel und einer guten Chancenverwertung schlug der SSV den SV 08 Auerbach und kletterte auf den dritten Tabellenplatz. Nun gilt es, diese Platzierung im Spitzenspiel des Spieltages gegen den direkten Konkurrenten zu verteidigen. Zu Gast kommt der 1. FC Rieden, der lediglich einen Punkt hinter der Paulsdorfer Elf rangiert. Der 1. FC verlor am vergangenen Spieltag durch die Niederlage gegen Rosenberg den Platz an den SSV und wird sicher alles geben, um diesen zurückzuerobern. Die Männer um Kapitän Peter Schmidl sind also gewarnt und wollen sich ihrerseits auf dem direkten Verfolgerplatz festbeißen. Denn dem Verlierer der Partie droht auch ein Abrutschen auf den fünften Tabellenplatz, während der Sieger direkten Kontakt zum Spitzenduo halten kann. Die Paulsdorfer Spieler treten mit der zweitbesten Defensive der Liga an. Ziel wird es sein, aus diesem Rückhalt das Spiel aufzubauen und so den Gegner nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Spielbeginn ist am Sonntag um 15 Uhr (13.15 Uhr Vorspiel Reserve).TSV Königstein TSV Eslarn(jsb) Zwölf Runden sind bisher gespielt, nun steht bereits der letzte Spieltag in der Hinrunde auf dem Programm. Der TSV Königstein empfängt am Sonntag den TSV Eslarn. Für die Gäste gestaltete sich die Hinrunde in der neuen Liga bisher eher schwierig, momentan stehen sie auf dem Abstiegsrelegationsplatz. Vergangenes Wochenende gelang gegen Schlusslicht Freudenberg allerdings ein ganz wichtiger Sieg im Abstiegskampf, der sicherlich Auftrieb für die nächsten Aufgaben geben wird. Die Königsteiner nahmen vergangenen Spieltag einen Punkt aus Utzenhofen mit und stehen weiter im Mittelfeld. Ein Sieg wäre zum Abschluss der Hinrunde sehr wichtig, um sich festzusetzen und die Verfolger auf Distanz zu halten (Vorspiel 13.15 Uhr: TSV II - SV Köfering II).