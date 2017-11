November und Fußball - heuer will das nicht recht zusammenpassen. Erst Sturmtief "Herwart", dann ein Schnee-Sonntag und zuletzt tagelange heftige Regenfälle sorgen für Dutzende Absagen - und Terminnot im neuen Jahr.

Vier Spiele im Verzug

Kürzere Winterpause

Zwangspause hatten die vier Oberpfälzer Mannschaften in der Fußball-Bayernliga Nord - unter anderem fiel das Derby DJK Ammerthal gegen die DJK Gebenbach aus und erhöhte die Zahl der Nachholspiele auf elf. Viermal ist allein Ammerthal betroffen, zweimal der FC Amberg. Für beide endet die Winterpause diesmal sehr früh, das erste Punktspiel steht bereits am letzten Februar-Wochenende an. In der Fußball-Landesliga Mitte konnte am Wochenende das Nachholspiel zwischen dem SV Neukirchen und dem SV Raigering ausgetragen werden - auf Kunstrasen. Bleiben noch fünf Begegnungen, die im neuen Jahr relativ problemlos im Terminkalender untergebracht werden können.Allerdings steht der erste Landesliga-Spieltag nach der Winterpause bereits am 3./4. März 2018 an. "So früh besteht natürlich die Gefahr, dass das Wetter noch nicht so mitspielt", fürchtet Bezirksspielleiter Thomas Graml weitere Absagen. Die wären vor allem in der Bezirksliga Nord fatal. Der komplette 20. Spieltag an diesem Wochenende wurde abgesetzt, die Zahl der Nachholspiele erhöhte sich dadurch auf 23. "Das wird für den ein oder anderen Verein sicherlich heftig", sagt Graml. Besonders für den FC Amberg II und den TuS Kastl, die beide mit jeweils vier Partien im Verzug sind.Eins ist schon jetzt klar: Für die Vereine wird die Winterpause diesmal kürzer, zum Teil erheblich kürzer. Graml: "Wenn es sein muss, ziehen wir den Wiederbeginn um zwei, drei Wochen vor." Ursprünglich geplant war die Fortsetzung der Saison am 18. März 2018. "Es wird sicherlich einige englische Wochen geben", sagt Graml, "und es kann dazu kommen, dass eine Mannschaft acht Spiele in vier Wochen hat." In den kommenden zwei Wochen möchte er den Nachholspielplan zusammenstellen und bis spätestens Mitte Dezember veröffentlichen. "Voll erwischt" hat es auch die unteren Spielklassen. An die 150 Nachholspiele sind in den Kreisligen, Kreisklassen und A-Klassen aufgelaufen. "Das wird nicht lustig", sagt Kreisspielleiter Albert Kellner mit Blick auf das Programm nach der Winterpause.Die wird schon einmal um zwei Wochen verkürzt, so dass an den Wochenenden 17./18. und 24./25. März nachgeholt wird. Wenn es denn Wetter- und Platzbedingungen zulassen. Dritter Termin ist dann der 2. April - der Ostermontag. Vereine mit mehr als drei Nachholspielen - zum Beispiel der Kreisligist SV Freudenberg - müssen "dann eben unter der Woche oder an einem Freitag spielen", sagt Albert Kellner.