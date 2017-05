Tolles Wetter, perfekte Organisation, herausragende Leistungen: Das waren nicht die einzigen Zutaten beim Amberger Kurfürstenpokal. Es entwickelte sich ein Schwimmkrimi um Platz zwei in der Pokalwertung.

Ehrung bis Platz sechs

Platz zwei verteidigt

265 Aktive aus 16 bayerischen Vereinen sowie Klubs aus Sachsen, Tschechien und Österreich trafen sich zum zweitägigen Schwimm-Marathon um den Kurfürstenpokal. Aus der Region waren die Vereine aus Hirschau, Sulzbach-Rosenberg und Schwandorf vertreten. Norbert Fischer, Vertreter des Stadtverbandes für Sport, TV-Vorsitzender Thomas Bärthlein und Spartenleiterin Elke Schürfeld begrüßten die Teilnehmer zu dem Großereignis. Die Stadtwerke Amberg unterstützten die Veranstaltung, da sie das Hockermühlbad kostenlos zur Verfügung stellten.Ausgetragen wurden die Wettbewerbe in allen vier Schwimmarten Delfin, Rücken, Brust und Kraul über 50 bis 200 Meter, über 200 Meter Lagen und in Staffeln über 8 x 50 Meter sowie 4 x 100 Meter Freistil und Lagen. Die drei Erstplatzierten jedes Wettbewerbs wurden mit Medaillen ausgezeichnet und die Staffeln mit Pokalen geehrt. Der Kurfürstenpokal für die Gesamtwertung wurde nach einem ausgeklügelten Punktesystem vergeben. Hier wurden die Erst- bis Sechstplatzierten ausgezeichnet.Bei welchem Verein sollte der Pokal dieses Jahr ein neues zu Hause finden? Diese spannende Frage begleitete die gesamte Veranstaltung, denn der Titelverteidiger aus Fürth war mit einer starken Mannschaft angereist. Aber auch Gastgeber Amberg stellte mit 58 Aktiven ein starkes Team. Bester Schwimmer der Amberger Mannschaft war einmal mehr Florian Bauer. Er holte drei erste Plätze in seiner Altersklasse 1996. Unter den Gästen bestachen die Starter der SG Fürth und des SSV Forchheim sowie des SV Vöcklabruck (Österreich) durch herausragende Leistungen. So entschieden die Forchheimer die 4 x 100-Meter-Freistil-Staffel der Männer in einer bemerkenswerten Zeit von 3:56,95 Minuten für sich vor den Österreichern (4:07,10). Diese drei Vereine verwiesen den Gastgeber nach dem ersten Wettkampftag auf den 4. Rang in der Gesamtwertung.Doch im dritten Abschnitt am Sonntag drehte sich das Blatt: Durch konstante Schwimmleistungen und gute Platzierungen machten die TV-Schwimmer Platz um Platz in der Gesamtwertung gut und lagen vor Beginn der 4 x 100 Meter-Lagen-Staffeln nach dem vierten Abschnitt auf Rang zwei hinter der SG Fürth. Die drittplatzierten Forchheimer Schwimmer saßen dem TVA aber mit nur zehn Punkten Abstand im Nacken.In einem furiosen Staffelfinale verteidigten die TV-Schwimmer ihren zweiten Platz. Mit einem hauchdünnen Vorsprung von lediglich einem Punkt verwiesen sie Forchheim auf den dritten Rang. Sieger und Gewinner des 18. Kurfürstenpokales wurde wie im letzten Jahr die SG Fürth mit 242 Punkten Vorsprung. Weitere Trophäen gingen an die viertplatzierte TSG Nürnberg, den SV Vöcklabruck als Fünfter, der dieses starke Ergebnis mit nur sieben Startern erreichte, und den Sechsten SC Uttenreuth. Sie alle durften die Pokale aus den Händen von Oberbürgermeister Michael Cerny entgegen nehmen.___Ergebnisse und Fotos:

Medaillenspiegel

Regionale Vereine: Schwimmclub Schwandorf 18 Gold/14 Silber/13 Bronze; TV 1861 Amberg 11/30/38; TuS Hirschau 7/7/12; TV Sulzbach-Rosenberg 2/10/9Punkte1. SG Fürth 819, 2. TV 1861 Amberg 577, 3. SSV Forchheim 576, 4. TSG Nürnberg 509, 5. SV Vöcklabruck 456, 6. SC Uttenreuth 382, 7. Schwimmclub Schwandorf 323, 8. SG Mittelfranken 226, 9. ASV 1860 Neumarkt 220, 10. TV Sulzbach-Rosenberg 191, 11. TuS Hirschau 1691. PlätzeTV Amberg: Männer: Florian Bauer (Jahrgang 1996): 50 Schmetterling (S) in 26,87; 50 Freistil (F) in 26,29; 100 S in 1:00,65; Thomas Reindl (2004): 50 S in 26,87; 50 F in 26,29; 100 S in 1:00,65; Andreas Frauendorfer (2000): 200 S in 2:58,26; Florian Berdich (2001): 50 Rücken (R) in 35,63; Maximilian Tutsch (2008): 50 R in 59,01. Frauen: Sophie Thurnwald (2005): 50 Brust (B) in 52,14; Sina Szeri (2004): 50 R in 42,85; Theresa Müller (2001): 200 B in 3:37, 61TV Sulzbach-Rosenberg: Männer: Leo Geissner (2002): 50 R in 34,17; Tim Deichler (2005: 50) R in 43,49TuS 1870 Hirschau: Männer: Cornelius Lohner (2007): 50 S in 51,52, 50 B in 51,21, 50 R in 46,83, 200 B in 4:03,09; Niklas Schenzel (2001): 50 B in 37,59; Samuel Lippert (2008) 50 B in 1:00, 18. Frauen: Lena Gimpl (2004): 50 B in 46,27