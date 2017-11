Wie jedes Jahr sind 39 hochmotivierte Schwimmer des TV 1861 Amberg in Erlangen beim 26. Nikolaus-Schwimmen dabei. Mit 172 Einzel- und einem Staffelstart bilden sie die zweitstärkste Mannschaft hinter den Gastgebern und holen 78 Medaillen.

In den Disziplinen Freistil, Brust, Rücken und Schmetterling fischten sie das Edelmetall aus dem Wasser der Hannah-Stockbauer-Halle. Am Vormittag wurde der kindgerechte Teil des Wettkampfes ausgetragen. Hier traten die jüngeren und noch im Wettkampf weniger erfahrenen Kinder auf den kürzeren Strecken an. Allerdings konnte der TV einige Kinder ins Rennen schicken, die schon vergangenes Jahr in Erlangen dabei waren. Somit war für viele eine erhebliche Steigerung in den Platzierungen möglich. Folgende Kinder konnten am Vormittag Medaillen in Empfang nehmen: Eva Bachmann (2012) 1x Gold, 1x Silber; Patrick Badewitz (2009) 2x Bronze; Elias Berdich (2009) 4x Gold, 1x Bronze; Peter Bodensteiner (2010) 2x Silber, 1x Bronze; Emma Fleischmann (2011) 3x Gold, 2x Silber; Jan Groß (2010) 2x Gold, 1x Bronze; Lilli Gruber (2008) 1x Gold, 1x Bronze; Max Jüntgen (2008) 1x Silber, 1x Bronze; Maximilian Mandl (2009) 1x Gold, 1x Silber, 2x Bronze; Magdalena Matz (2008) 2x Silber; Dominik Meier (2011) 2x Gold, 2x Silber, 1x Bronze; Manuel Meier (2009) 1x Gold, 4x Silber; Jakob Müller (2009) 1x Silber; Tim Oberndorfer (2008) 1x Gold, 1x Silber und Teresa Tutsch (2011) 1x Silber, 4x Bronze.Der Nachmittag wurde traditionell mit den Staffelwettkämpfen eröffnet. Hier sicherte sich die Amberger Mannschaft gleich den dritten Platz, da Katharina Groß, Annika Biber, Theresa Frauendorfer, Lea Hofmann, Lukas Gerstl, Maximilian Kopp, Daniel Schürfeld und Thomas Reindl schon ihre erste Medaille errangen. In den folgenden Einzelwettkämpfen sicherten sich die Amberger weitere Platzierungen: Annika Biber (2002) 1x Silber, 3x Bronze; Theresa Frauendorfer (2002) 2x Gold, 1x Silber; Katharina Groß (2005) 2x Silber; Tim Haller (2006) 1x Gold; Lea Hofmann 2x Gold, 2x Silber; Eva Matz (2004) 1x Silber, 3x Bronze; Thomas Reindl (2004) 2x Silber, 4x Bronze; Daniel Schürfeld (2003) 1x Gold, 2x Bronze und Maximilian Tutsch (2008) 1x Silber, 1x Bronze.Neben den insgesamt 78 Medaillen nahmen die Schwimmerinnen und Schwimmer des TV viele Erfahrungen und persönliche Bestleistungen mit nach Hause. Auch die Teilnehmer, bei denen es nicht für das Treppchen gereicht hat, haben zu einem gelungenen Wettkampf beigetragen. Nächstes Jahr besteht dann für alle wieder eine neue Chance.