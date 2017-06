Der Fußball-Bayernligist FC Amberg hat am Sonntagnachmittag seine erste kleine Standortbestimmung mit Bravour gemeistert. Auf dem Nebenplatz im Stadion am Schanzl setzte sich die Mannschaft des Trainer-Duos Lutz Ernemann und Bastian Ellmaier gegen den frech und stark auftretenden Landesliga-Aufsteiger 1. FC Schwarzenfeld mit 3:1 (1:1) durch. Mann des Tages war dabei Stürmer Sebastian Schulik, auf dessen Konto alle Amberger Treffer gingen. "Das war nicht nur Glück", kommentierte FCA-Trainer Ernemann die drei Treffer.

Er sah dabei eine Gäste-Elf um seinen Kollegen Wolfgang Stier, die den Gelb-Schwarzen "das eine oder andere Mal durchaus Kopfzerbrechen" bereitet habe. Mit einem kleinen Kader gingen die Gastgeber in die Partie, denn noch fehlten einige Akteure urlaubsbedingt. "Bis Dienstag sind wir dann aber komplett", so Ernemann, der noch "einige Abstimmungsprobleme" seines Teams sah. Grundsätzlich sei aber für die erste Begegnung nach der Sommerpause die Umsetzung der neuen Taktik "sehr gut gelungen". Dem FCA spielte dabei natürlich in die Karten, dass er bereits nach 120 Sekunden in Führung ging. Schulik (30), der am Samstag seinen Vertrag bei den Gelb-Schwarzen um eine Jahr verlängert hatte, legte sich bei einem Freistoß den Ball zurecht und zirkelte ihn unhaltbar für den Schwarzenfelder Schlussmann Felix Hofmann über die Mauer hinweg ins kurze Eck. "Sebastian hat seit dem Auftakt alle Trainingseinheiten mitmachen können und ist absolut schmerzfrei. Er hat keine Probleme mehr. Er hat nach seiner Verletzung eine schwierige Zeit hinter sich. Jetzt ist aber wieder fit und wird uns weiterhelfen", sagte Teammanager Wolfgang Gräf zur Vertragsverlängerung.Die Freude über das 1:0 sollte jedoch nicht lange dauern. Nach einem missglückten Rückpass versuchte FCA-Torwart Johannes Ritter zwar noch, das Leder weg zu schlagen, traf aber Florian Schlagenhaufer, von dem aus der Ball aus 20 Metern ins Amberger Tor zum 1:1 trudelte (21.). Im zweiten Durchgang hatten die Platzherren bei zwei blitzsauber vorgetragenen Schwarzenfelder Kontern Glück, als die Gäste einmal nur den Pfosten anvisierten und das andere Mal knapp vergaben. Besser machte es auf der Gegenseite Schulik, der ebenfalls bei einem Konter die Nerven behielt und in bester Torjäger-Manier zum 2:1 vollstreckte (65.). Die erneute Führung hinterließ beim Landesligisten Wirkung, denn zehn Minuten später stellte Schulik mit seinem dritten Treffer den 3:1-Endstand für den FC Amberg her.FC Amberg - 1. FC Schwarzenfeld 3:1 (1:1)FC Amberg: Ritter (46. Plößl); Fischer, Schaar (46. Popp), Keilholz, Kühnlein, Schweiger, Fruth (46. Pohl), Haller, Schulik, Helleder, Gömmel.Tore: 1:0 (2.) Sebastian Schulik, 1:1 (21.) Florian Schlagenhaufer, 2:1/3:1 (65./75.) Schulik - SR: Johannes Ziegler (Nabburg) - Gelb-Rot: (83.) Marco Griebl (Schwarzenfeld), wegen Meckerns