Sieben Tage, sechs Zähler: Der SV Schmidmühlen II feierte in der Fußball-A-Klasse Süd den zweiten Sieg binnen einer Woche. Noch besser erging es dem TuS Rosenberg II: Der bekam nachträglich die drei Punkte vom ersten Spieltag gutgeschrieben. Damals trat Gegner Inter Bergsteig II nicht an. Zusammen mit den drei Zählern vom Erfolg gegen den SV 08 Auerbach II an diesem Wochenende bedeutet dies nun: Platz eins für Rosenberg. Zwei Punkte dahinter liegen die SG Etzenricht, die in Haselmühl gewann, und der SSV Paulsdorf II, der den FC Edelsfeld II besiegte. Der bleibt mit nur drei Punkten nach elf Spielen Tabellenletzter. Neuer Vorletzter ist Haselmühl II, einen Platz davor ist der SC Germania Amberg II.

TuS Rosenberg II 4:2 (1:0) SV 08 Auerbach IITore: 1:0 (20.) Sven Wuttig, 2:0 (48.) Maximilian Eckert, 2:1 (56.) Fabian Friedl, 3:1 (75., Elfmeter) Markus Sperber, 4:1 (78.) Giuliano La Pegna, 4:2 (88.) Dominik Szwaja - SR: Kai Thiele - Zuschauer: 30(koka) Die Gäste machten in der ersten Hälfte das Spiel, die Hausherren das Tor: Nach einer Standardsituation köpfte Wuttig zur TuS-Führung ein. Nach der Pause drehten die Hausherren auf und erhöhten schnell auf 2:0. Eine Flanke von Fabio Kopf verwertete Eckert mit einem Kopfball. Auerbach steckte nicht auf und kam durch einen Treffer von Friedl wieder heran. Nun witterten die Gäste ihre Chance, doch die Rosenberger setzten weiter Nadelstiche und bekamen in der 75. Minute einen Elfmeter zugesprochen, den Sperber zum 3:1 verwandelte. Kurz darauf erhöhte La Pegna mit einem Sonntagsschuss. Die Partie war entschieden, auch wenn Auerbach noch der zweite Treffer gelang.SSV Paulsdorf II 2:1 (1:1) FC Edelsfeld IITore: 0:1 (20.) Mario Leitgeb, 1:1 (23.) Markus Schindler, 2:1 (75.) Philipp Koch - SR: Hans Manthey (DJK Ehenfeld) - Zuschauer: 35(acaa) Sehr schwer tat sich der SSV Paulsdorf II gegen den Tabellenletzten. Edelsfeld verteidigte geschickt und sorgte mit schnellen Kontern immer wieder für Gefahr. Die kalte Dusche in der 20. Minute, als Paulsdorf in Rückstand geriet, der aber wenig später schon wieder egalisiert war. Trotz weiterer Überlegenheit der Gastgeber dauerte es bis zur 75. Minute, ehe der erlösende Siegtreffer gelang.SV Freudenberg II 1:1 (0:1) DJK Ensdorf IITore: 0:1 (34.) Jonas Reinwald, 1:1 (57., Foulelfmeter) Dominik Meier - SR: Andreas Sacharjuk - Zuschauer: 50(koaa) Viel spielte sich im Mittelfeld ab, Torchancen waren Mangelware. Dass die Gäste zur Pause mit 1:0 führten, lag an Jonas Reinwald der mit einem Sonntagsschuss am Samstagnachmittag unhaltbar für SV-Torhüter Freller traf. Nach dem Wechsel waren die Hausherren leicht überlegen, aber mehr als der Ausgleich sprang nicht heraus. Als Greß im Strafraum gelegt wurde, ließ sich SV-Trainer Dominik Meier nicht zweimal bitten und verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:1-Endstand.DJK Gebenbach II 4:0 (2:0) SG Rieden IITore: 1:0 (13.) Marcel Bergmann, 2:0 (42.) Markus Birner, 3:0 (82.) Jonas Vogel, 4:0 (89., Elfmeter) Christian Reiß - SR: Christoph Horn - Zuschauer: 30 - Rot: (88.) Christian Meier (SG Rieden II) - Besonderes Vorkommnis: (8.) Benedikt Dietrich (DJK) hält Foulelfmeter von Sam Falk(mrg) Bereits in der 8. Minute vergab Rieden bei einem verschossenen Foulelfmeter die Riesenmöglichkeit zur Führung. Nur fünf Minuten später fiel dann auf der anderen Seite der Treffer zum 1:0. Danach war es ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, wobei die Riedener ihren Meister immer wieder in Torwart Bene Dietrich fanden. Kurz vor der Halbzeit schlugen die Mayer-Schützlinge wieder eiskalt zu - 2:0. Nach der Pause drängten die Gäste auf den Anschlusstreffer, kamen aber nur zu Weitschüssen. Der eingewechselte Vogel mit einem Freistoß und Christian Reis mit einen Foulelfmeter sorgten für den Endstand.FV Vilseck II 1:1 (1:0) Inter Amberg IITore: 1:0 (43.) Eigentor, 1:1 (77.) Erdi Yalcin - SR: Walter Schimpke (SV Kauerhof) - Zuschauer: 20SV Schmidmühlen II 3:1 (2:0) Germania Amberg IITore: 1:0 (30.) Tobias Neft, 2:0/3:0 (35./60.) Pascal Zurbriggen, 3:1 (80.) Bastian Walentek - SR: Georg Bierschneider (SV Pölling) - Zuschauer: 50 - Besonderes Vorkommnis: (53.) Pascal Zurbriggen (SVS) verschießt Elfmeter(fopa) Zweiter Heimsieg binnen sieben Tage für den überzeugend spielenden SV Schmidmühlen II. In einer chancenreichen Begegnung, in der die Gastgeber erneut auf mehreren Positionen umgebaut werden mussten, ragten insbesondere die Torschützen Tobias Neft und Pascal Zurbriggen heraus, die mit einem Doppelpack binnen fünf Minuten für die 2:0-Führung sorgten. Nach der Pause das gleiche Spiel: Schmidmühlen erarbeitete sich Chance um Chance. Alleine für Kai Artmann hätte es locker zu einem Hattrick reichen können. Zunächst scheiterte aber Pascal Zurbriggen noch mit einem Elfmeter (53.), in der 60. Minute traf er aber mit einem wunderbaren Kopfball in den Winkel zum 3:0. Den Gästen gelang nur mehr der schmeichelhafte Anschlusstreffer.ASV Haselmühl II 1:3 (0:0) SV Etzenricht IITore: 0:1 (48.) Manuel Paulus, 1:1 (55.) Sandro Bauer, 1:2 (57.) Thomas Paul, 1:3 (72.) Konstantinos Lazogiannis - SR: Mario Jakubietz - Zuschauer: 25(pmaa) In der ersten Hälfte sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel. Nach dem Seitenwechsel machten die Gäste enorm Druck und gingen in Führung. Der Ausgleich durch Bauer ließ nicht lange auf sich warten, aber die Freude währte nur kurz, denn Paul traf zwei Minuten später zum 1:2. Das 1:3 fiel nach einer Unachtsamkeit in der Abwehr.